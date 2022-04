Propaganda Live, le anticipazioni di oggi: Diego Bianchi ospita Ilaria Cucchi

Nel venerdì sera di La7 torna l’appuntamento con Propaganda Live, il talk show satirico di Diego “Zoro” Bianchi”. Tra ospiti in studio, collegamenti e momenti musicali, spazio a una nuova diretta tutta dedicata all’approfondimento dell’attualità attraverso la chiave ironica e scanzonata tipica del programma. Scopriamo le anticipazioni della puntata in onda stasera alle 21:15.

Propaganda Live: anticipazioni e ospiti di oggi

Su La7 riflettori ancora puntati sull’Ucraina, dove l’invasione militare russa continua a far strage di civili. La giornalista Francesca Mannocchi sarà in collegamento da Kiev per raccontare le ultime notizie in arrivo da fronte. Per il reportage della settimana, invece, Zoro sarà a L’Aquila per partecipare all’annuale fiaccolata in memoria delle vittime del terremoto del 2009. Diego Bianchi ne approfitterà per incontrare lo staff della Croce Rossa, impegnata nel fornire assistenza e servizi sanitari ai rifugiati ucraini accolti in Abruzzo. Attualmente le case temporanee che erano state destinate ai terremotati sono abitate da diversi professori e studenti di Leopoli e Kiev, invitati dall’università dell’Aquila.

A poche ore dalla condanna degli otto carabinieri responsabili della morte di Stefano Cucchi, Bianchi ospiterà in studio Ilaria, la sorella della giovane vittima. I monologhi della puntata saranno affidati a Filippo Timi e ad Andrea Pennacchi. Non mancheranno, come sempre, diversi momenti musicali con tre protagonisti: la cantante Dee Dee Bridgewater, la chitarrista Kaki King e Slava, rapper di origini ucraine. Garantita anche la presenza degli ospiti fissi dello show: Marco Damilano, Francesca Schianchi, Filippo Ceccarelli, Constanze Reuscher, Paolo Celata e Memo Remigi.

Dove vederlo stasera in tv (venerdì 8 aprile)

La nuova diretta di Propaganda Live è in programma oggi - 8 aprile - dalle 21:15 su La7. La puntata è visibile anche in streaming sul sito ufficiale dell’emittente.