Propaganda Live - Speciale elezioni, gli ospiti e le anticipazioni di stasera

Sospesa la puntata dello scorso venerdì, “Propaganda Live” va in onda di lunedì, con una puntata incentrata sulle elezioni. Dai comizi fino ai risultati: un bilancio sul voto e sui risultati, affidati ai commenti di alcuni prestigiosi ospiti. Senza dimenticare la satira e la musica, caratteristiche dello show di Diego Bianchi.

Anticipazioni “Propaganda Live - Speciale elezioni”

Sostituita da uno “Speciale Elezioni” firmato da Enrico Mentana, la puntata di “Propaganda Live” di venerdì 23 settembre non è andata in onda. Recuperato oggi, 26 settembre, l’appuntamento con Diego Bianchi è stato pubblicizzato da uno spot di La7 - diventato poi virale in rete – con un divertente montaggio che vede i leader dei maggiori partiti uniti per pubblicizzare l’odierna puntata dello show.

Eccezionalmente in onda di lunedì, lo speciale di Propaganda è interamente dedicato alle elezioni politiche. Per l'occasione Zoro ha imbastito una sorta di film che concentra comizi, campagne elettorali, programmi dei vari partiti, la voce del popolo e la stessa notte del voto. Bianchi ospita e interroga prestigiose voci come quelle di Marianna Aprile e Andrea Purgatori sull'esito delle votazioni e sul futuro del nostro paese. Tutto ciò in compagnia di molti nomi ricorrenti dello show: Filippo Ceccarelli, Paolo Celata, Constanze Reuscher e Francesca Schianchi. Immancabili anche la satira di Makkox, il monologo di Andrea Pennacchi e la Social Top Ten con le notizie principali e più curiose della settimana. Per lo spazio musicale si esibisce Tahnee Rodriguez, cantante lanciata da The Voice of Italy nel 2019.

Dove vedere Propaganda Live stasera in tv

La puntata speciale di Propaganda Live va in onda oggi, 26 settembre, dalle 21.15 su La7. Il programma è inoltre visibile in streaming, sul sito ufficiale della rete.