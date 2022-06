Propaganda Live, anticipazioni di stasera: l’attore Paolo Rossi e un reportage dal Libano

Nella nuova puntata di Propaganda Live, Zoro ospita l’attore Paolo Rossi, con il suo pungente cabaret. In collegamento da Beirut, la Mannocchi introduce il suo nuovo reportage, realizzato in Libano. Parentesi musicale con le esibizioni di Awa Fall e Roshelle. Leggiamo tutte le anticipazioni della serata.

Propaganda Live: anticipazioni della serata

L’argomento della puntata odierna di Propaganda Live è la guerra tra Ucraina e Russia, vista però da un’ottica inedita: in collegamento da Beirut, Francesca Mannocchi presenta un suo nuovo reportage, capace di mostrare fin dove possono arrivare gli effetti del conflitto. In particolar modo si sonderà il Libano, che ormai da tanti anni vive una grave recessione economica. L’esplosione del porto ha lasciato delle ferite tremende e i quasi due milioni di rifugiati siriani cercano aiuto. Il blocco del grano nei porti ucraini ha un prezzo che lo stesso Libano sta pagando caro.

Gli ospiti della puntata

Diego Bianchi accoglie nel suo studio l’attore Paolo Rossi. Sempre impegnato in tour teatrali - a discapito della televisione, che bazzica con minor frequenza rispetto al passato – Rossi impreziosisce la serata con la sua satira pungente e riflessiva. Le ospiti musicali della nuova puntata di Propaganda Live sono l'italo-senegalese Awa Fall, tra i maggiori talenti della musica reggae contemporanea, e Roshelle (pseudonimo di Rossella Discolo), rapper nota ai più per aver partecipato a X Factor 2016. Entrambe si esibiranno con delle cover. Andrea Pennacchi e Valerio Aprea si cimentano in brillanti monologhi. Gli ospiti fissi dello show sono: Filippo Ceccarelli, Paolo Celata, Marco Damilano, Memo Remigi, Constanze Reuscher, Francesca Schianchi e Makkox.

Dove vederlo stasera in tv (venerdì 3 giugno)

Propaganda Live va in onda stasera a partire dalle 21:15 su La7. La puntata è visibile anche in diretta streaming e poi on demand sul sito ufficiale del canale.