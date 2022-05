Propaganda Live: tra gli ospiti Andrea Costa di Baobab Experience

Oggi, venerdì 6 maggio, a Propaganda Live Diego Bianchi intervista Andrea Costa della Onlus Baobab Experience, a poche ore dal verdetto che lo scagiona dalle accuse per il reato di immigrazione clandestina. Spazio anche alla guerra in Ucraina, con un collegamento dal Donbass e un reportage nel villaggio ucraino di Roma. Ecco tutte le anticipazioni della nuova puntata dello show.

Propaganda Live: anticipazioni della serata

Nella nuova puntata di Propaganda Live Diego Bianchi firma un reportage in un vecchio camping abbandonato nella periferia di Roma. Quello che trova è una sorta di villaggio dove vivono ucraini arrivati molti anni fa in Italia. Badanti e umili operai che dal 2014 raccolgono beni di prima necessità da inviare in Ucraina. Con la guerra in corso, hanno per forza di cose aumentato i sacrifici. Previsto anche un collegamento con Francesca Mannocchi, questa volta dall'Est dell'Ucraina: dal Donbass, l'inviata racconta un luogo particolarmente critico nell’ottica del conflitto bellico.

Gli ospiti della puntata L’ospite speciale della serata è Andrea Costa della onlus Baobab Experience. L’uomo è reduce da una sentenza che fa cadere tutte le accuse che gli sono state mosse per il reato di immigrazione clandestina (fatto avvenuto nel 2016). Ne parla con Zoro, facendo anche il punto della situazione sullo stato dell’immigrazione in Italia. Per lo spazio musicale si esibisce il cantautore napoletano Raiz, ex leader degli Almamegretta. Gli ospiti fissi dello show sono: Filippo Ceccarelli, Paolo Celata, Marco Damilano, Memo Remigi, Constanze Reuscher, Francesca Schianchi e Makkox, con la sua pungente satira.

Dove vederlo stasera in tv (venerdì 6 maggio)

Propaganda Live va in onda stasera a partire dalle 21:15 su La7. La puntata è visibile anche in diretta streaming e successivamente on demand sul sito ufficiale del canale.