Propaganda Live, stasera puntata best of: le anticipazioni

Stasera in tv Diego 'Zoro' Bianchi propone un puntata best of dell’ultimo mese di Propaganda Live. Una panoramica ampia e articolata dedicata ai primi 50 giorni della guerra tra Ucraina e Russia, ripercorsi attraverso i reportage firmati da Francesca Mannocchi. Il racconto dei drammatici eventi bellici si alternerà però con parentesi più leggere: rivedremo, tra le altre, le esibizioni canore di Elisa e Fabri Fibra. Ecco tutte le anticipazioni della puntata in onda oggi - venerdì 15 aprile - nel prime time di La7.

Propaganda Live - Diario di guerra: anticipazioni della serata

Intitolata 'Diario di guerra', la puntata speciale dello show condotto da Diego Bianchi sarà una sorta di collage col materiale migliore andato in onda nel corso delle ultime settimane. Il punto di forza dello speciale saranno i reportage dal fronte di Francesca Mannocchi, la giornalista volata in Ucraina sin dalle prime ore del conflitto per narrare i fatti con lucidità e competenza. Il “recap” sul drammatico periodo storico che stiamo vivendo sarà affidato a rinomati giornalisti e analisti che nel corso delle ultime puntate hanno partecipato al talk satirico di La7. Non mancheranno parentesi più leggere, perché rivedremo alcune delle recenti esibizioni musicali proposte dal programma. Ascolteremo, tra gli altri, Elisa, Fabri Fibra, Peppe Barra, Colapesce e Dimartino, Dee Dee Bridgewater. Ad arricchire l’offerta della serata, la satira di Makkox e i monologhi di Andrea Pennacchi.

Dove vederlo stasera in tv (venerdì 15 aprile)

Propaganda Live - Diario di guerra andrà in onda questa sera a partire dalle 21:15 su La7. La puntata sarà visibile anche in diretta streaming e successivamente on-demand sul sito ufficiale dell’emittente di Cairo.