Propaganda Live, anticipazioni stasera: Don Winslow tra gli ospiti di Zoro

Nella nuova puntata di Propaganda Live, Diego “Zoro” Bianchi offre un ricco menù: un reportage dall’Ucraina sui testimoni e sui sopravvissuti ai crimini di guerra, con immagini inedite e punti di vista non banali. Tra gli ospiti spicca – in collegamento - Don Winslow, uno dei più significativi scrittori statunitensi dei nostri tempi. L’intervento musicale è firmato da Tony Hadley. Ecco tutte le anticipazioni della puntata in onda oggi - venerdì 22 aprile - nel prime time di La7.

Propaganda Live: anticipazioni della serata

Diego Bianchi è al timone della prima serata di La7 per offrirci una puntata di Propaganda Live davvero ricca di immagini e ospiti: mentre si avvicina il sessantesimo giorno del conflitto bellico tra Russia e Ucraina, lo show manda in onda un intenso reportage dal fronte. L’autrice del servizio, Francesca Mennocchi (per l’occasione in studio), nel corso degli ultimi giorni ha intervistato i civili ucraini che hanno vissuto in prima persona sotto l’occupazione russa. Da Bucha a Irpin, da Chernihiv a Borodyanka, la giornalista lascia la parola ai sopravvissuti che hanno perso i loro cari.

Gli ospiti della puntata

Dagli Stati Uniti è previsto un collegamento con Don Winslow: tra gli scrittori americani contemporanei più amati, la sua narrativa trascende il genere di riferimento – il poliziesco – e l’intervista di Zoro toccherà anche i temi d’attualità. Per lo spazio musicale si esibisce Tony Hadley, ex leader degli Spandau Ballet, già protagonista in passato sul palcoscenico di Propaganda. Immancabile l’intervento satirico di Makkok e il nutrito cast di ospiti fissi: Marco Damilano, Filippo Ceccarelli, Francesca Schianchi, Constanze Reuscher, Paolo Celata, Memo Remigi.

Dove vederlo stasera in tv (venerdì 22 aprile)

Propaganda Live va in onda questa sera a partire dalle 21:15 su La7. La puntata è visibile anche in diretta streaming e successivamente on demand sul sito ufficiale del canale.