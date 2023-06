Pucci Show, stasera in tv: scaletta e ospiti

Per la serie "On Stage" oggi, martedì 6 giugno 2023, Italia 1 trasmette a partire dalle 21.25 il "Pucci Show". Registrato al Teatro Repower di Assago lo spettacolo mette in scena la comicità irriverente e incessante di Andrea Pucci, che offre la sua personale visione del rapporto uomo-donna. Ad arricchire lo show, intervengono alcuni ospiti.

Pucci Show: le anticipazioni dello spettacolo

La carriera di Andrea Pucci - nome d'arte di Andrea Baccan, nato a Milano nel 1965 - ha inizio con un classico della comicità televisiva: "La sai l'ultima?". Correva la stagione televisiva 1993-1994 e lui indossava i panni di barzellettiere: quello fu l'inizio di una gavetta tra locali e apparizioni televisive (da "Le iene" a "Quelli che il calcio"), anche se la notorietà arriva con lo show comico "Colorado", dove partecipa dal 2005 al 2016. Negli anni è spesso ospite di importanti programmi (come il "Maurizio Costanzo Show") e diventa opinionista di alcune trasmissioni sportive, dove emerge la sua grande fede per l'Inter.

Ad emergere sono comunque i suoi monologhi, che hanno come punto centrale il rapporto uomo-donna, che muta nel corso degli anni evidenziando problemi di varia natura, messi in risalto con ovvia carica satirica e un po' provocatoria. Pucci si affida molto a una verve incessante, riducendo al minimo i tempi morti e incalzando con uno stile che vuole essere scorretto.

Per la serie di Italia 1 "On Stage",oggi, martedì 6 giugno, va in onda in prima serata il "Pucci Show", uno spettacolo registrato al Teatro Repower di Assago, in provincia di Milano. Per l'occasione il cabarettista si avvale della musica della Zurawski Live Band e ospita sul palco il gruppo dei Neri per caso - attualmente impegnato su Tv8 con "Gialappashow" - e l'amica e collega Katia Follesa, volto noto tanto agli appassionati di "Zelig" quanto ai telespettatori di Real Time. Molti dei monologhi di Pucci si aprono con la frase "È cambiato... tutto!", che dà il via alla sua personale analisi dei rapporti interpersonali, ma anche a una satira della società nella quale viviamo, con un occhio di riguardo alla sua Milano. Il ritmo del "Pucci Show" è sostenuto e il cabarettista cerca più volte interazione con il pubblico in sala: la comicità di Andrea Pucci è infatti diretta e alla portata di tutti. In alcuni casi non disdegna qualche volgarità, per dare ai suoi spettatori immediatezza e risate liberatorie.

Dove vedere Pucci Show in tv e in streaming (6 giugno 2023)

Lo spettacolo "Pucci Show" va in onda oggi, martedì 6 giugno 2023, a partire dalle 21.25 su Italia 1. Il programma è disponibile per la visione - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity