Grande Fratello Vip, le anticipazioni della puntata di stasera: un espulso, due nuovi ingressi

Venerdì 6 novembre, in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Tanti i colpi di scena attesi nella puntata di stasera.

Chi verrà espluso?

Dopo l'annullamento del televoto - avvenuto ieri - per un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente, stasera si scoprirà a chi è destinata la "punizione". Non è ben chiaro chi sia nel mirino della produzione. Occhi puntati sui vip in nomination, tra cui Francesco Oppini - che però sembra averla già sfangata la scorsa puntata per le frasi sessiste nei confronti di Dayane Mello e Flavia Vento - e Paolo Brosio, che invece avrebbe riportato ai compagni d'avventura alcune informazioni su cosa sta accadendo fuori dalla Casa. Per lo stesso motivo, in molti sui social fanno il nome di Andrea Zelletta, che è uscito per motivi personali qualche giorno fa.

I due nuovi ingressi

Nuovi ingressi nella Casa: Stefano Bettarini e Giulia Salemi varcheranno la Porta Rossa del loft di Cinecittà e cominceranno l'agognata avventura. Nessun accenno invece all'ingresso di Selvaggia Roma: l'ex concorrente di Temptation Island è anch'essa in lizza come nuova concorrente, ma non viene menzionata nella nota inviata alla stampa nel pomeriggio.

Liti e veleni vari

Al centro dei temi della puntata anche lo scontro tra Patrizia e Stefania che ha acceso gli animi nella Casa. La Contessa non si fa mancare nulla e finisce al centro di in un'accesa discussione anche con Rosalinda. Infine, il rapporto tra Francesco e Tommaso che sembrano essersi riavvicinati.