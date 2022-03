Pupa e Secchione: è scontro tra Soleil Sorge e Mila Suarez. Dure critiche a Barbara D'Urso

La prima è andata. Ieri sera su Italia1 è andato in onda la prima puntata de La pupa e il secchione show. Barbara D'Urso al timone del programma che sta dividendo il pubblico tra chi l'ha adorato per la leggerezza e l'ottima scelta dei giudici e tra chi lo ha visto come un Pomeriggio 5 serale.

Su Twitter il programma è diventato di tendenza anche grazie agli strafalcioni che sono stati detti, impossibile non ridere e allo stesso tempo preoccuparsi. Sui social però le critiche al cast non sono mancate e a molti è sembrato che la conduttrice abbia voluto ricreare i salotti tv che le sono stati tolti (vedi Domenica Live, Live non è la D'Urso, ndr). Il cast, questo va detto, parla da solo: Paola Caruso, Flavia Vento, Marialaura De Vitis, Denis Dosio, Vera Miales, Mila Suarez, Aristide Malnati, Gianmarco Onestini, Mirko Gancitano. E anche i giudici sono spesso stati ospiti di Barbarella: Soleil Sorge fresca fresca di Gf Vip, Antonella Elia e Federico Fashion Style.non parlare delle giurate Antonella Elia e Soleil Sorge.

"Ma è La pupa e il secchione o Pomeriggio 5 nella versione ancora più trash?", scrive qualcuno, "Un mix tra Pomeriggio 5, Live-Non è la d’Urso e La pupa e il secchione. No sense" ribadisce un altro utente. Ma accanto alle critiche anche molti complimenti "Finalmente un programma che inizia alle 21:20", "Qualcosa di leggero che ci faccia davvero ridere, grazie", si legge ancora. Bisognerà attendere le prossime puntate per capire come sarà la risposta del pubblico.

Barbara che ci piazza il mix tra Live - Non è la d'Urso, Grande Fratello, #LaPupaEilSecchioneShow e Domenica Live: pic.twitter.com/Mtx4rwaV8Z — Trash Italiano (@trash_italiano) March 15, 2022

Soleil Sorge contro Mila Suarez

Soleil Sorge, una dei tre giudici, ha fatto quello che sa fare meglio: creare polemica. In un format televisivo va bene, purché si manchi di rispetto. Per il momento questo limite la ex gieffina non lo ha superato, ma ha subito acceso la fiamma dello scontro con Mila Suarez.

"Forse ti rode che non ha sposato te", è stata questa frase di Soleil a innescare lo scontro con Suarez, ex di Alex Belli (i due sono stati insieme dal 2017 al 2018, i due si sono lasciati per il tradimento di lui). "Forse rode a te che ti ha scaricato", ha ribattuto Mila, ma Soleil che della parola fa una grande arma non ha lasciato l'ultima parola alla concorrente della Pupa e il Secchione: "Hai visto un altro programma". Suarez ha voluto precisare che tra lei e Alex adesso c'è un bel rapporto, ma ha voluto sottolineare che secondo lei Alex ha fatto soffrire Delia ingiustamente.

Su Soleil ha un'idea ben precisa: fa gossip in ogni programma solo grazie agli uomini. Ovviamente Soleil ha contraccambiato il complimento: "Forse quello è il tuo caso. Fa niente, d’altronde è pupa, non mi aspettavo un quoziente intellettivo così alto".

Questo scontro ha reso ben evidente la complicità tra Soleil e Federico Fashion Style, quest'ultimo infatti si è subito schierato dalla parte della compagna di giuria.