Domenica In, Pupo si commuove parlando della madre: "Provavo angoscia, adesso cantiamo e preghiamo"

Con Mara Venier Pupo ha parlato della sua vita, della carriera e anche dei suoi genitori. Il padre è morto nel 2000, la madre invece è affetta da una grave forma di demenza senile e si trova ricoverata in una struttura sanitaria dal 2020. Proprio prima dell'ingresso della signora nell'istituto i due erano stati ospiti di Mara Venier.

"Quando vado da lei cantiamo e preghiamo, è questo che ci lega perché lei si ricorda tutte le canzoni che ha cantato nella sua vita e anche le preghiere. Io sono più agnostico che credente, cerco Dio da sempre, ma con mia madre ho bisogno delle preghiere perché lei se le ricorda tutte e noi diciamo anche il rosario", ha spiegato il cantante.

"Quando esci dall'istituto come ti senti?", gli ha chiesto la conduttrice. "Avevo angoscia all'inizio - ha replicato Pupo -, soprattutto all'inizio, perché non è stato facile portarla via da casa sua. Io ho voluto ricreare un ambiente quanto più simile a quello di casa: ho portato il letto, i comodini, i suoi quadri, le foto, insomma la sua camera. Adesso poi la vedo serena e quindi mi sono un po' sollevato e sono contento di aver preso questa decisione". "Questa è una decisione che solo noi che facciamo un mestiere ben retribuito si possono permettere, è giusto sottolinearlo", ha poi aggiunto il cantante.