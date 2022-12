Purché finisca bene presenta Diversi come due gocce d’acqua, stasera in tv: anticipazioni

“Purché finisca bene” torna su Rai 1 oggi, 8 dicembre, con il primo di quattro appuntamento. Nuove storie in grado di raccontare, con i toni della commedia, piccoli e grandi problemi del vivere quotidiano. Si comincia con “Diversi come due gocce d’acqua”: vicenda di Gaetano e Sharon, due ragazzi che, a dispetto delle palesi diversità, si innamorano.

Diversi come due gocce d’acqua, trama e cast

Gaetano è un giovane che appartiene alla ricca famiglia Heglen. In procinto di salutare i suoi parenti e gli amici, il ragazzo sta per partire dalla sua Napoli in direzione Francoforte. Il motivo è dettato dalla sfera lavorativa: Giorgio, suo padre, lo ha indirizzato verso una professione in grado di garantire un solido futuro al figlio, che dal canto suo ha invece qualche dubbio.

Poco prima della partenza, Gaetano investe Sharon, rovinando anche l’auto (non assicurata) della sua defunta madre. Per una serie di circostanze Gaetano sarà costretto a sostituire la bella Sharon nei due suoi, umili, lavori: cameriera in un ristorante e inserviente al mercato del pesce. Gaetano e Sharon hanno personalità apparentemente agli antipodi, ma dovranno fare i conti con i sussulti del cuore:

“Diversi come due gocce d’acqua” è un film realizzato per la televisione, appartenente al ciclo “Purchè finisca bene”. Inaugurata nel 2014, la serie di film tv torna da oggi, 8 dicembre, con quattro storie inedite. Vicende raccontate con i toni della commedia all’italiana, che toccano piccole e grandi vicende del vivere quotidiano, con un meditato lieto fine.

Il film trasmesso questa sera da Rai 1 è diretto da Luca Lucini e vede nel cast Alessio Lapice e Chiara Celotto. Il primo è il Calogiuri di “Imma Tataranni”, la seconda l’abbiamo vista recentemente in “Vincenzo Malinconico”, nei panni di Alagia. Completano il cast Thomas Trabacchi, Monica Nappo, Susy Del Giudice, Giovanni Esposito e Gianluca Di Gennaro.

Dove vedere “Diversi come due gocce d’acqua” in tv e in streaming (8 dicembre 2022)

“Diversi come due gocce d’acqua” va in onda in prima visione tv su Rai l’8 dicembre a partire dalle 21.25. Il film tv è visible anche in streaming, live e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.