Putin, potere a ogni costo: oggi su Nove il nuovo documentario sul leader russo

Per il ciclo “NOVE racconta” viene proposto “Putin, potere a ogni costo”: una ennesima tappa della complessa saga di Vladimir Putin, il Presidente della Russia artefice dell’attuale guerra in Ucraina. Il Focus ricostruisce la sete di potere raccontata attraverso la storia dell’ascesa e della sua propaganda. Di seguito, le anticipazioni di questo speciale.

Le anticipazioni del documentario

Continuano a susseguirsi i documentari televisivi dedicati a Vladimir Putin. Come singoli tomi – parti di un’opera ancora in corso- ognuno di questi speciali vuole soffermarsi su fasi o episodi di vita dell’ultimo Zar, la personalità più discussa dei nostri tempi.

Il documentario che va in onda questa sera alle 21.25 su canale Nove illustra la sua sete di potere ponendo la seguente domanda: come ha fatto l’ex funzionario del Kgb a mantenere per tanti anni il suo ruolo fino a renderlo pressoché inattaccabile? Tra le altre cose, sono da segnalare gli invalicabili rapporti fra l’uomo e i ricchi oligarchi russi, artefici di primaria importanza per la sua presidenza; spazio anche per la propaganda nazionale, farcita di falsa informazione propinata al popolo mediante i mezzi di comunicazione, e alle riforme che gli hanno concesso un illimitato potere (anche passando attraverso la presidenza di un “suo” uomo, come Medvedev).

Il documentario tenta di fornire qualche risposta ai tanti interrogativi, conscio che non tutto può facilmente venire a galla.

Dove vedere Putin, scalata al Cremlino stasera in tv (sabato 30 aprile)

Il documentario Putin, potere a ogni costo va in onda questa sera su NOVE alle 21.25 e in diretta streaming sul sito web della rete.