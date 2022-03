"Putin – Ultimo Zar", su Nove il documentario sulla storia del presidente russo

Per il ciclo “Nove racconta” va in onda stasera il documentario BBC Putin – Ultimo Zar, ritratto di uno dei leader più potenti e controversi del XXI secolo, impegnato oggi nella guerra in Ucraina.

L’appuntamento è oggi sabato 5 marzo in prima serata alle 21:25 su Nove.

Vladimir Putin

Nato a Leningrado il 7 ottobre 1952, Vladimir Putin si laurea in legge all’Università statale di San Pietroburgo nel 1975 e lavora come funzionario dei servizi segreti del KGB per 16 anni, prima di dimettersi nel 1991 e iniziare la carriera politica. Nel ’99 viene nominato Primo ministro da Borís Él’cin; alle dimissioni di quest’ultimo, Putin viene eletto come suo successore e inaugurerà uno strapotere politico che dura da oltre 20 anni, con ben quattro mandati da Presidente della Federazione Russa e due da Primo ministro. A lui si deve la ripresa economica della Russia dopo la dissoluzione dell’Unione Sovietica, con crescita del PIL di oltre il 72% attraverso politiche economiche e fiscali, frenata tuttavia dalla crisi della Crimea del 2014, la guerra del Donbass e il più recente intervento militare in Ucraina.

Il documentario su NOVE

Attraverso materiale d’archivio, interviste e testimonianze, lo speciale targato BBC ripercorre le tappe e gli snodi fondamentali dell’ascesa politica di Putin, dal passato da spia del KGB fino alla leadership incontrastata di oggi. Non mancheranno i lati più oscuri della sua presidenza, soprattutto attraverso le storie di Alexander Litvinenko e Boris Berezovsky, oppositori morti nel Regno Unito rispettivamente nel 2006 e nel 2013.

Dove vederlo stasera in tv (sabato 5 marzo)

Il documentario Putin – Ultimo Zar va in onda oggi in prima serata su NOVE alle 21:25 e in live streaming sul sito ufficiale.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcanale9%2Fvideos%2F1731821766988365%2F&show_text=false&width=560&t=0" width="560" height="314" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true"></iframe>