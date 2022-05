"Putin, potere senza confini": stasera in tv un doc sul presidente russo

Per il ciclo “Nove racconta” oggi, 14 maggio, va in onda alle 21.25, “Putin, potere senza confini”: nuovo tassello del mosaico che il canale sta dedicando al presidente russo. Dopo l’ultima rielezione la leadership di Putin non ha fatto altro che espandersi. Ex consiglieri e avversari politici dibattono sulle sue strategie, politiche e non. Di seguito, le anticipazioni di questo documentario.

Le anticipazioni del documentario

Da ormai molte settimane il sabato sera del canale Nove si legge “Vladimir Putin”: innumerevoli sono i documentari dedicati allo zar russo, una panoramica ampia che vorrebbe scavare in ogni angolo della sua leadership, con l’intento di trovare risposte alla fatidica domanda: qual è il percorso che ha portato il presidente a diventare il massimo artefice dell’attuale conflitto bellico in Ucraina? Lo speciale di questa sera evidenzia l’escalation trovando un punto chiave e definitivo nelle elezioni presidenziali in Russia del 2018, dove Putin ha trionfato con il 76% dei voti e rieletto per un ulteriore mandato di sei anni. L’espandersi del potere si è poi intensificato, tra le altre cose, con riforme ad hoc, massiccia propaganda che non teme di distorcere le verità e finanziamenti degli oligarchi. Attraverso le testimonianze del suo braccio destro, di ex consigliere e di avversari politici il documentario racconta dell’uomo saldamente al comando dell’impero russo.

Dove vedere Putin, potere senza confini stasera in tv (sabato 14 maggio)

Il documentario Putin, potere senza confini va in onda questa sera su Nove alle 21.25 e in diretta streaming sul sito web della rete.