Putin, scalata al Cremlino: stasera il documentario sulla salita al potere dell'ultimo Zar

Il ciclo “NOVE racconta” presenta il documentario Putin, scalata al Cremlino, un nuovo capitolo della saga potenzialmente infinita del presidente Russo. Le modalità per raccontare l’uomo più discusso degli ultimi anni sono tante: questo focus ricostruisce il percorso della sua lunga e controversa strada, partendo dalla povera infanzia a Stalingrado. Di seguito, le anticipazioni dello speciale.

Le anticipazioni del documentario

È particolarmente difficile, ad oggi, scrivere quella che sarà la storia di Vladimir Putin. Al di là delle previsioni sul conflitto bellico in corso, il destino del Presidente russo è un enigma che solo il tempo potrà svelare. Lo speciale in onda per il ciclo “NOVE racconta” ricostruisce la sua scalata al potere partendo dalla sua nascita. La domanda posta ai telespettatori è la seguente: in che modo un povero bambino di Stalingrado è diventato uno degli uomini più potenti al mondo? Ripercorreremo il suo ingresso nel Partito Comunista dell'Unione Sovietica, gli studi in diritto internazionale, le manovre per il KGB fino all'ottenimento del grado di tenente colonnello. Si parlerà, poi, del suo discusso percorso politico degli anni ’90, che lo porterà, a inizio 2000 – e dopo essere stato un pupillo di El' cin - a diventare Presidente. Il documentario – in onda a partire dalle 21.25 su Nove – prova a dare alcune risposte di quella che è stata una scalata al potere non pienamente spiegabile.

Dove vedere Putin, scalata al Cremlino stasera in tv (sabato 23 aprile)

Il documentario Putin, scalata al Cremlino va in onda questa sera su NOVE alle 21.25 e in diretta streaming sul sito web della rete.