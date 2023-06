Quando finisce "Chi l'ha visto?" 2022-2023: ecco la data

"Chi l'ha visto?" è uno degli ultimi programmi, del palinsesto televisivo di casa nostra, ad andare in vacanza. Considerando che è al contempo tra i primi ad aprire i battenti stagionali, una pausa è d'obbligo. Federica Sciarelli è pronta a salutare i telespettatori; ma quando, nello specifico, verrà trasmessa l'ultima puntata stagionale? Scopriamolo insieme.

Chi l'ha visto?: quando va in onda l'ultima puntata

In onda dal 1989, "Chi l'ha visto?" non è soltanto uno dei programmi più longevi della televisione italiana, ma è anche tra i più prolifici, capace di attraversare intere stagioni televisive. Merito della conduttrice Federica Sciarelli e di una squadra che lavora quotidianamente per ritrovare persone scomparse, offrendo ai cittadini italiani l'opportunità di segnalare storie ed episodi di persone scomparse o in difficoltà.

La corrente stagione televisiva del programma di Rai 3 si è aperta nel settembre del 2022: dopo oltre nove mesi di incessante messa in onda, si pone adesso una domanda: quando terminerà questo lungo ciclo di "Chi l'ha visto?" e quante puntate mancano all'arrivederci estivo? Ebbene, esiste una data ufficiale e non manca molto. Questo è il calendario dei restanti appuntamenti:

- mercoledì 21 giugno

- mercoledì 28 giugno

- mercoledì 5 luglio

Il 5 luglio è dunque la data che vedrà la Sciarelli salutare i telespettatori, ma niente paura: "Chi l'ha visto?" tornerà a settembre pronto a raccontarci tante altre storie di persone scomparse, fornendo ai telespettatori l'occasione di contattare la redazione per eventuali avvistamenti. Nel corso della stagione 2022-2023 sono stati tanti i casi ricorrenti dei quali si è occupato il programma: dalla vicenda di Marzia Capezzuti a quella di Greta Spreafico, dal caso di Liliana Resinovich a quello di Andreea Rebciuc, senza scordare storie che da anni aspettano una faticosa verità: si pensi alle scomparse di Emanuela Orlandi e della piccola Angela Celentano, soltanto per menzionare due vicende note al grande pubblico. Oltre a proporre nuove vicende di cronaca, alla sua ripresa "Chi l'ha visto?" tornerà a occuparsi di molte delle storie già affrontate.