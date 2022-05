Quando finisce Uomini e Donne 2022

Quando finisce Uomini e Donne? Una data ufficiale ancora non c'è ma con ogni probabilità il finale di stagione del dating show Mediaset potrebbe coincidere con il 1° giugno prossimo.

Le scelte del Trono classico

Rimangono in ballo la scelta di Luca Salatino e quella di Veronica Rimondi che con ogni probabilità potrebbero essere trasmesse la prossima settimana, a 10 giorni dalla registrazione. Essendoci poi la festività del 2 giugno è chiaro che il programma sarà messo in pausa per cui o si fermerà il primo o farà un piccolo break per poi rientrare con il 6 con un finale di stagione scoppiettante.

Come di consueto Uomini e donne tornerà poi a settembre, dopo la pausa estiva. Ripartirà con nuovi tronisti/e, dame e cavalieri del trono over lasciando spazio agli ever green del programma così com'è stato per i vari Gemma Galgani, Ida Platano, Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato, solo per citarne alcuni.