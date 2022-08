Uomini e donne: quando ricomincia su Canale 5

Sono tanti i telespettatori che aspettano impazienti la ripartenza di Uomini e donne, versione 2022- 2023. Ma quando ricomincia l’amato programma di Maria De Filippi? Manca ormai poco: scopriamo quando Canale 5 comincerà a trasmettere le nuove puntate del talk show.

Quando ricomincia Uomini e donne

Ormai da anni ;Uomini e Donne è un punto fermo dei palinsesti televisivi delle reti Mediaset. Un successo che si rinnova di anno in anno e, dunque, una conferma scontata per la nuova stagione di Canale 5. L'inizio della nuova serie del programma ha una data ben precisa: lunedì 19 settembre nella sua solita fascia oraria, ovvero quella che va dalle 14.45 alle 16.10. Un orario occupato nel corso della stagione estiva dalla soap opera turca Terra amara, ma che tornerà presto ad essere rappresentato dalla padrona di casa Maria De Filippi.

Le registrazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne cominciano a fine agosto e vengono in tempi brevi montate e confezionate per essere mandate presto in onda nel daytime del canale. Come i fan del programma ben sanno, le puntate del formato classico sono intervallate dagli appuntamenti di Uomini e Donne Over, presenziate da persone che, pur mature, sognano il grande amore.

Il cast della nuova edizione non è stato ancora ufficializzato, ma i più danno per certa la conferma da tronista di Alessandro, già spasimante della tronista Ida. Circa la versione Over del programma sono sempre più insistenti le voci che vogliono sul trono Ida Platano, che dopo aver rotto con il compagno Riccardo Guarnieri si rimetterebbe così in gioco.

Dove vedere Uomini e donne 2022-2023 in tv e in streaming

A partire dal 19 settembre, Uomini e donne andrà onda dal lunedì al venerdì dalle 14.45 su Canale 5. Le puntate saranno visibili anche (in live streaming e on demand) sulla piattaforma Mediaset Infinity.