Quando ricominciano i programmi di Maria De Filippi

I palinsesti Mediaset hanno subito diversi cambiamenti per la morte di Maurizio Costanzo e ci vorrà ancora qualche giorno prima di tornare alla normale programmazione. A parte gli speciali dedicati al giornalista scomparso - venerdì sera è andata in onda una puntata ad hoc di Matrix presentata da Nicola Porro, lunedì alle 14 invece uno speciale Verissimo per seguire in diretta le esequie - sono stati temporaneamente sospesi i programmi di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Amici e C'è posta per te non vanno in onda da venerdì scorso. Al posto del dating show del pomeriggio di Canale 5 viene trasmesso per tutta questa settimana il ciclo Rosamunde Pilcher, non ci sono invece ancora comunicazioni ufficiali sui due pomeridiani di Amici, sabato e domenica, ma molto probabilmente salteranno anche questo weekend. Risulta in programmazione C'è posta per te, sabato sera su Canale 5.

Il lutto che sta vivendo Maria De Filippi ha comportato inevitabilmente uno stop e nonostante non siano state diffuse informazioni in merito da Mediaset, verosimilmente la normale programmazione riprenderà a partire da lunedì 6 marzo.