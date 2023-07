Quando un padre, il film con Gerard Butler stasera in tv: trama e cast

Canale 5 propone oggi, domenica 30 luglio 2023, a partire dalle 21.30, il film di genere sentimentale "Quando un padre". Gerard Butler - anche produttore - veste i panni di Dane Jensen: lavoratore infaticabile e padre di famiglia, viene messo davanti a importanti scelte quando il figlio si ammala di leucemia.

Quando un padre: trama e cast del film

Dane Jensen è un abile e scrupoloso reclutatore professionale che opera per conto di una spietata agenzia di collocamento: le sue capacità di individuare i candidati migliori lo hanno reso una figura di grande importanza all'interno dell'agenzia. Giorno dopo giorno, si immerge nel suo lavoro con dedizione, spesso prolungando fino a notte fonda l'orario di ufficio. Nonostante la volontà di Dane di dare ai suoi cari tutto ciò di cui hanno bisogno, la sua famiglia reclama una semplice cosa: avere più momenti preziosi e significativi accanto a lui. Un giorno arriva la notizia di un improvviso malore per Ryan, figlio dell'uomo, che si ammala di leucemia linfoblastica acuta. La vita di Dane subisce un vero scossone: l'uomo è consapevole della necessità di mantenere la sua stabilità finanziaria, ma allo stesso tempo sa che la sua sfera privata necessita di trovare l'equilibrio giusto, in grado di consolidare i legami con i suoi cari. Il protagonista dovrà dunque fare delle scelte molto importanti.

Uscito nelle sale cinematografiche nel 2016, "Quando il padre" (il titolo originale è "A Family Man") segna il debutto alla regia di Mark Williams. La star Gerard Butler figura anche tra i produttori del lungometraggio ed è chiara la volontà da parte sua di superare i confini "di genere" che lo hanno reso famoso: noto per film come "300" e "Attacco al potere", Butler si cimenta con una interpretazione "matura", nel ruolo di un padre messo di fronte alle responsabilità di uomo e di padre. Il film appartiene al genere sentimentale, affiancando alla trama strappalacrime la componente morale, affidata alle scelte del personaggio principale.

Il cast di "Quando un padre" è così composto (attori e rispettivi ruoli):

Gerard Butler (Dane Jensen)

Gretchen Mol (Elise Jensen)

Maxwell Jenkins (Ryan Jensen)

Willem Dafoe (Ed Blackridge)

Alison Brie (Lynn Vogel)

Anupam Kher (Dr. Savraj Singh)

Alfred Molina (Lou Wheeler)

Dustin Milligan (Sumner)

Julia Butters (Lauren Jensen)

Dove vedere “Quando un padre” in tv e in streaming (30 luglio 2023)

Il film “Quando un padre” va in onda su oggi, domenica 30 luglio 2023, a partire dalle 21.30 su Canale 5; ed è visibile sulla piattaforma Mediaset Infinity, in diretta streaming e on demand.