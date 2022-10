Quando andrà in onda Drag Race Italia 2 in chiaro

"Drag Race Italia 2" è in onda a partire dal 20 ottobre 2022 si Discovery +, per gli abbonati al servizio. Tante conferme e qualche gradita novità per il ritorno dei giudici Priscilla, Chiara Francini e Tommaso Zorzi Ma quando sarà possibile vedere in chiaro la seconda stagione dello show? Scopriamolo insieme.

Quando va in onda Drag Race Italia 2 in chiaro



"Drag Race Italia" giunge alla sua seconda edizione. Il format è pasato su un programma statunitense di grande successo "RuPaul's Drag Race", in onda fin dal 2009 con la conduzione dell'iconica Drag RuPaul. Pur con le dovute modifiche del caso, la versione italiana è piuttosto fedele allo show originale. La prima edizione di "Drag Race Italia" è andata in onda dal 19 novembre 2021 al 23 dicembre 2021 su Discovery + e, in chiaro, ad inizio 2022 su Real Time. Terminata con la vittoria di Elecktra Bionic, la prima stagione è riuscita a conquistarsi uno zoccolo duro di fan che attendono adesso con impazienza di gustarsi il ritorno delle Drag televisive.



Il 20 ottobre 2022 ha debuttato su Discovery + la seconda stagione di "Drag Race Italia", che ha confermato il suo cast di giudici, formato da Priscilla, Chiara Francini e Tommaso Zorzi. Con due puntate in più (8 invece di 6) ed un numero di concorrenti maggiore (10 anziché 8), la seconda stagione ha ospitato nella prima puntata una celebrità dal calibro di Patti Pravo e resta fedele alle modalità di gara che abbiamo imparato a conoscere, fatto di concorrenti che devono sfoggiare le loro capacità d'intrattenitrici affrontando varie sfide. La gara terminerà sul finire di dicembre con la proclamazione della Italia's Next Drag Superstar.



Ma la domanda che si fanno in molti resta la seguente: quando andrà in chiaro la seconda stagione dello show? Ebbene, pur non è stata annunciata una data specifica, sembra proprio che la produzione abbia intenzione di replicare le tempistiche della scorsa stagione, quando "Drag Race Italia" fece il suo esordio in chiaro il 9 gennaio 2022 su Real Time. Appuntamento dunque ad inizio anno su Real Time per vedere finalmente in chiaro il ritorno dello show più truccato della tv.