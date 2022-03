QAnon – L’occhio del ciclone: la nuova docu-serie sul complottismo

QAnon – L’occhio del ciclone è la nuova docu-serie HBO in onda su Sky Documentaries a partire da oggi lunedì 28 marzo. La serie, diretta da Cullen Holback durante ben tre anni di lavoro, è un viaggio labirintico all’interno dell’incredibile movimento complottista creato da “Q”. L’autore di uno dei più grandi fenomeni cospiratori del nostro tempo è una figura ancora misteriosa e sconosciuta, nonostante abbia influito enormemente tutto il pensiero del web degli ultimi anni.

L’appuntamento con il primo episodio è alle 21:15 su Sky Documentaries e in streaming su NOW.

QAnon, la nuova serie

Nell’ottobre del 2017 vengono postati con sempre più frequenza degli strani messaggi anonimi firmati “Q”. Il misterioso utente sostiene di avere accesso a delle informazioni riservate del governo americano, ed è determinato a svelare finalmente al mondo le operazioni sotterranee che controllano abilmente gli equilibri globali. Nel corso degli anni queste presunte verità diffuse da Q vanno infittendosi – dal satanismo pedofilo dei vertici del governo e di Hollywood al finto omicidio Kennedy, dal ruolo messianico di Trump alla fabbricazione del coronavirus - ma trovano sempre più seguaci, dando vita non solo a un fenomeno complottista di dimensioni immense, ma anche a una nuova attitudine nei confronti dell’ignoto. La docu-serie di Hoback cerca di riassumere la complessità di questo movimento e analizza l’influenza che esso esercita sulla società americana, riflettendo anche sul ruolo di Internet oggi e, soprattutto, andando alla ricerca dell’identità di Q.

Dove vederla in tv e in streaming

QAnon – L’occhio del ciclone va in onda il lunedì a partire da oggi 28 marzo in prima serata alle 21:15 su Sky Documentaries (canale 122 e 402) e in streaming su NOW.