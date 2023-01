Quante puntate sono "Lolita Lobosco 2" e quando finisce

Quando finisce "Le indagini di Lolita Lobosco"? Dopo aver fatto il suo debutto su Rai Uno ad inizio gennaio, la serie tv con protagonista Luisa Ranieri è pronta ad accompagnare i telespettatori della prima rete con circa sei episodi, due in più rispetto a quelli dell'anno scorso. Di seguito la programmazione completa in palinesto, che potrebbe subire variazioni nel caso di grossi eventi come il festival di Sanremo (al via dal 5 al 12 febbraio) . Di certo c'è l'orario di messa in onda, a partire dalle 21.25 per circ 130 minuti di "proiezione".

Prima puntata in onda domenica 8 gennaio 2023

Seconda puntata in onda domenica 15 gennaio 2023

Terza puntata in onda in onda domenica 22 gennaio 2023

Quarta puntata n onda domenica 29 gennaio 2023

Quinta puntata in onda domenica 5 febbraio 2023

Sesta puntata in onda domenica 12 febbraio 2023