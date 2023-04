Quarta Repubblica: gli ospiti e gli argomenti di questa sera

SI rinnova oggi, 24 aprile 2023, a partire dalle 21.25 su Rete 4, l'appuntamento con "Quarta Repubblica", il talk show del lunedì condotto da Nicola Porro e prevalentemente incentrato sull'attualità politica ed economica. Tra i temi della serata: la Festa della Liberazione, le parole di Francesco Lollobrigida, il caso Artem Uss e la crisi della natalità.

Quarta Repubblica : le anticipazioni del 24 aprile

Nicola Porro conduce, in prima serata su Rete 4, una nuova puntata del talk show "Quarta Repubblica" che, alla vigilia del 25 aprile, dedica un focus ad una giornata straordinariamente significativa per la nostra nazione, ricordo della liberazione d'Italia dal governo fascista e dall'occupazione nazista del paese.



Un vasto dibattito verte sulle discusse parole di Francesco Lollobrigida, il ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nel governo Meloni che si è così espresso: "Non possiamo arrenderci all'idea della sostituzione etnica: vabbè, gli italiani fanno meno figli, li sostituiamo con qualcun altro. Non è quella la strada". Per parlare della crisi della natalità, interviene Gian Carlo Blangiardo, demografo e dal 2019 presidente dell'Istat. Il dibattito tocca poi, inevitabilmente, per il caso della vignetta satirica su Arianna Meloni, sorella di Giorgia, Giorgia Meloni.

Tra gli altri temi della serata, approfondimento sul caso Artem Uss, l'imprenditore russo figlio di un oligarca fedele a Putin: congelati i suoi beni in Italia, è evaso dai domiciliari in costanza della richiesta di estradizione. Spazio alla vicenda del termovalorizzatore di Roma e per l'inchiesta terminata con l'arresto di Giorgia Castriota, gip di Latina. Approfondimenti anche su Andrea Papi, il runner ucciso dall'orso e sul boicottaggio degli animalisti contro il Trentino.



Parteciperanno al dibattito i politici Galeazzo Bignami di Fratelli d'Italia, Alessia Morani del Partito democratico, Michele Gubitosa vicepresidente del Movimento 5 Stelle, il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, i giornalisti, Alessandro Sallusti, Emiliano Fittipaldi, Franco Bechis, Daniele Capezzone e Chicco Testa.



Immancabile la pagina satirica firmata da Gene Gnocchi.

Dove vederlo questa sera in tv e in streaming (24 aprile 2023)

La nuova puntata di “Quarta Repubblica” va in onda oggi, lunedì 24 aprile 2023, su Rete 4 a partire dalle 21.30. Il programma è disponibile per la visione, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.