Quarto Grado, le anticipazioni di questa sera: tutti i casi della puntata

Torna l'appuntamento settimanale con Quarto Grado. Venerdì 29 ottobre, alle 21.25 su Rete 4, va in onda una nuova puntata del programma dedicato ai più attuali e controversi casi di cronaca, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Il caso Pipitone

Il programma a cura di Siria Magri torna sul caso di Denise Pipitone, la bambina scomparsa il 1 settembre 2004 a Mazara del Vallo. Nella settimana in cui avrebbe compiuto 21 anni, la madre Piera Maggio divulga una ricostruzione del volto della figlia, come apparirebbe oggi. Intanto gli inquirenti continuano a indagare e spunta una nuova testimonianza.

L'omicidio di Laura Ziliani

A seguire il caso di Laura Ziliani, scomparsa l'8 maggio scorso e ritrovata cadavere tre mesi dopo. Arrestati per l'omicidio della donna Mirto Milani e le due figlie, Silvia e Paola Zani: una, Paola, fidanzata con l'uomo e l'altra, Silvia, amante dello stesso. Le indagini degli inquirenti si stanno concentrando sul momento in cui i tre avrebbero portato via il corpo della donna. Intanto, anche la nonna materna segnala strani comportamenti delle due nipoti.