Quarto Grado, le anticipazioni di venerdì: tutti i casi della puntata

Torna l'appuntamento settimanale con Quarto Grado. Venerdì 8 ottobre, alle 21.25 su Rete 4, va in onda una nuova puntata del programma dedicato ai più attuali e controversi casi di cronaca, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

L'omicidio di Ardea

Il programma torna sulla morte di Graziella Bartolotta, la 68enne trovata senza vita nel suo appartamento di Ardea, lo scorso 28 settembre. Gli inquirenti hanno arrestato uno dei due figli, Fabrizio Rocchi, con l'accusa di omicidio. L'uomo dal carcere nega con forza qualsiasi coinvolgimento e si dichiara innocente anche se contro di lui sembrano esserci dei pesanti indizi.

Il caso Laura Ziliani

Al centro del programma anche la sconcertante vicenda di Laura Ziliani, la vigilessa scomparsa lo scorso 8 maggio e ritrovata morta tre mesi dopo a Temù, in Val Camonica. La svolta è arrivata dopo l'autopsia effettuata sul corpo della donna. Le sue due figlie, Silvia e Paola Zani, e il fidanzato di quest'ultima, Mirto Milani, sono state arrestati con l'accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Dal carcere i tre soggetti non commentano e restano in silenzio, ma qual è il collante che li lega? Per chi indaga, il ragazzo è il burattinaio delle due sorelle.