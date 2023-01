Quarto Grado, parla il fratello di Alice Neri: "Gaaloul deve avere un complice"

Dopo lo stop di alcune settimane, nella prima serata di venerdì 13 gennaio Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero sono tornati su Rete 4 con Quarto Grado. La trasmissione, in onda da più di dieci anni, mette in primo piano i più complicati e controversi casi di cronaca che hanno scosso l'Italia, tra omicidi rimasti irrisolti e vicende ancora oggi avvolte dal mistero. Per la prima puntata del 2023, i due padroni di casa si sono occupati, tra gli altri, dell'inchiesta sulla morte di Alice Neri, la 32enne ritrovata carbonizzata nella sua auto lo scorso novembre. Nel corso della puntata sono emersi nuovi dettagli riguardo al caso.

L'omicidio di Alice Neri

Era il 18 novembre 2022 quando il corpo senza vita di Alice Neri, giovane mamma di Rami di Ravarino, in provincia di Modena, è stato trovato nel bagagliaio della sua auto, carbonizzato. Il primo sospettato, secondo i Carabinieri di Modena, è senza dubbio Mohamed Gaaloul, 29enne tunisino: quando gli inquirenti erano arrivati ad identificarlo grazie alle immagini di alcune telecamere e a diversi interrogratori, era già fuggito in Francia. Soltanto dopo alcuni giorni di latitanza è stato rintracciato e fatto rientrare in Italia. Oggi si trova nel carcere Sant’Anna di Modena, ed è tuttora indagato per omicidio. Secondo gli utlimi aggiornamenti, però, il suo avvocato - Roberto Ghini - ha presentato alla Procura di Bologna un'istanza di scarcerazione. Il Tribunale ha 15 giorni di tempo per decidere se accettare o meno la richiesta del legale di Gaaloul. Nel frattempo, le indagini proseguono senza sosta: gli inquirenti stanno tentando di stabilire se l'uomo avesse o meno dei complici.

Il fratello di Alice Neri a Quarto Grado

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero ospitano Matteo Neri, il fratello di Alice, che più volte ha espresso tutti i propri dubbi sulla vicenda. "Io ragiono con una mente non criminale, quindi faccio fatica a credere che una sola persona riesca a imbastire tutta questa messa in scena in così breve tempo, tutto da solo", ha dichiarato parlando di Mohamed Gaaloul. Neri.è infatti convinto che l'uomo, indagato per l'omicidio della sorella, abbia necessariamente avuto uno o più complici. In più, non crede che Alice conoscesse Gaaloul: viene da chiedersi, dunque, per quale motivo la donna avrebbe dovuto fermarsi, in piena notte, e far salire uno sconosciuto sulla propria auto. Un pensiero condiviso da molti utenti dei social, secondo i quali il Matteo Neri sarebbe all'oscuro di alcuni segreti della sorella. E, tra questi, il suo probabile legame con Mohamed Gaaloul.