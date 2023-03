Quarto Grado, il padre di Saman Abbas accusa il fidanzato

Al centro della puntata del 10 marzo di Quarto Grado alcune rivelazioni su Shabbar Abbas, il padre di Saman Abbas, diciottenne di origini pakistane scomparsa da Reggio Emilia il 30 aprile di due anni fa e uccisa perché aveva rifiutato un matrimonio combinato. Stando a quanto emerso finora, nel 2021 la giovane era stata strangolata e poi fatta a pezzi e buttata nel fiume Po dallo zio, Danish Hasnain, e da due cugini, ma non sono gli unici coinvolti nell’omicidio, perché da alcune rivelazioni del fratello e del fidanzato della vittima è emerso che è opera di persone ancora più vicine a Saman: i genitori, Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, tuttora latitante.

Il corpo nel casolare

Della madre della ragazza non si ha più traccia da quando era fuggita nel Paese Natale con il marito, ma secondo Danish Hasnain sarebbe l'unica responsabile della morte di Saman. In una recente deposizione, infatti, lo zio ha affermato di c'entrare con la morte della ragazza, ma solo per quanto riguarda l'occultamento del cadavere. Sembra un gioco a chi accusa per primo, perché invece Shabbar incolpa il fidanzato della vittima di quanto è accaduto. Ma allora chi è il responsabile? Nel frattempo, un collegamento con l'avvocato del padre lascia intendere che la giovane frequentasse una brutta compagnia, così definita dalla sua famiglia; si tratta di una comunità in cui la donna non aveva la possibilità di praticare la sua religione, di pregare o leggere il Corano, mentre lì era normale bere, usare droghe e altro. La stessa Saman, pare, raccontava ai genitori di non sentirsi a proprio agio in quella comunità.

Il suo corpo, quello della ragazza, sembra sia stato rinvenuto in un casolare, ma Shabbar continua a sostenere che non può essere quello di sua figlia. Secondo l'avvocato, potrebbe essere coinvolta una terza persona che vuole despistare le indagini: "Non abbiamo prove evidenti che il corpo sia di Saman. Per noi è ancora scomparsa, e speriamo che sia ancora viva da qualche parte nel mondo. Ma anche fosse stato commesso un omicidio, non abbiamo prove concrete di chi l'abbia uccisa. Tutto si basa sui video e le chat con il suo fidanzato". Sul luogo, lo ricordiamo, sono stati trovati la sua collanina, i suoi capelli e i suoi vestiti, eppure il legale non vuole saperne di cambiare idea: "Non significa nulla, tutto può essere manipolato. Potrebbe essere coinvolto qualun altro che ha fatto qualcosa di sbagliato nei suoi confronti e poi ha messo tutte le prove lì. Nessuno ha visto con i propri occhi quello che è successo".

Per quanto riguarda il coinvolgimento della famiglia nel delitto, che sembra indiscutibile stando alle affermazioni dello zio, quest'ultimo ha detto che probabilmente in carcere, dove tuttora è detenuto, gli hanno fatto dire ciò che volevano dicesse. "Può darsi che stiano cercando di incolparsi a vicenda. Bisogna capire il motivo di questa confessione e il rapporto fra i familiari", ha concluso l'avvocato.

Le ultime notizie

Oggi in tribunale Shabbar ha parlato al suo avvocato di un accordo con Saqib, il fidanzato di Saman, nel corso di un’udienza a Islamabad. A Quarto Grado è stato poi mostrato un virgolettato con le parole che il ragazzo, a detta di quest'ultimo, gli avrebbe detto: "Ti porto Saman viva o morta in Pakistan in cambio di 20.000 euro". Inoltre, i primi 12.000 euro di questo patto sarebbero già stati consegnati ai familiari di Saqib in Pakistan tra dicembre 2020 e gennaio 2021, e che le prove di questo versamento di denaro sarebbero all'interno del cellulare del fidanzato della vittima. Un'affermazione forte, sì, e che nemmeno sta in piedi, perché la Procura ha già fatto tutte le indagini del caso. E poi quel bacio visto dal padre di Saman, quelle parole forti, e la risposta di lei ai suoi messaggi sul disonore: "Io non verrò a casa, per sempre"; disonore, una parola che sembra essere la chiave di tutto.