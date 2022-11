Quattro matrimoni, anticipazioni della puntata di questa sera

Selfie, condivisioni, like, post: le “spose influencer” sono pronte ad emergere al di là dei social e a diventare assolute protagoniste della nuova puntata di “Quattro matrimoni”, in onda oggi, 13 novembre, su Sky Uno. Commentatore e insostituibile giudice è Costantino Della Gherardesca.

Quattro matrimoni: anticipazioni del 13 novembre

Se è vero che i tempi sono cambiati, nemmeno le cerimonie nuziali fanno eccezione e guardano ad un presente fatto di like, emoji e cuoricini. In un'epoca sfrenatamente social era del tutto naturale giungere ad una puntata di "Quattro matrimoni" interamente dedicata alle "spose influencer".

E dunque annuncio matrimoniale via social, reazioni immediate da parte di amici e parenti, con ovvia valanga di commenti e "mi piace".

La puntata di "Quattro matrimoni" in onda oggi, 13 novembre, su Sky Uno vede come protagoniste quattro influencer, professioniste del web e pronte a darsi battaglia tanto in versione virtuale quanto in live.

Nonostante il loro fare contemporaneo, le regole dello show restano comunque intatte e Costantino Della Gherardesca non è disposto a fare sconti.

Ognuna delle spose dovrà dunque valutare con un voto da 0 a 10 le quattro categorie base: abito, cibo, location ed evento generale.

Condivisioni social, selfie e video brevi finiranno con l'accentuare ulteriormente la rivalità tra donne, ma Costantino - che commenterà gli eventi dal suo comodo divano della villa alle porte di Roma - è pronto a commentare, confermare le graduatorie provvisorie o a ribaltare la classifica.



La sposa capace di sbaragliare la concorrenza verrà premiata con una crociera di 7 giorni a bordo di una nave della MSC Crociere. Ovviamente da condividere con il neo marito.

Dove vedere “Quattro matrimoni” in tv e in streaming (dal 13 novembre 2022)

La nuova puntata di “Quattro matrimoni” va in onda domenica 13 novembre alle 21.20 su Sky Uno. Gli episodi del programma sono disponibili anche on demand su Sky Go e in streaming su NOW, per gli abbonati al servizio.