Quattro matrimoni, questa sera l’ultima puntata: le anticipazioni

Indicazioni ben precise fornite dalle spose agli invitati: il “dress code” è il tema dell’ultima puntata di “Quattro matrimoni”, in onda su Sky Uno oggi, 20 novembre 2022. Costantino Della Gherardesca conduce uno show che segue quattro cerimonie nuziali - e relativi rinfreschi - ricche e competitive.

Quattro matrimoni: anticipazioni del 20 novembre

Il nuovo appuntamento con “Quattro matrimoni” segna il finale di stagione dello show targato Sky. Versione italiana del britannico “Four Weddings” e condotto anche per questa sesta stagione da Costantino Della Gherardesca. In onda domenica 20 novembre 2022 in prima serata, questo ottavo appuntamento stagionale ha come motivo conduttore il “dress code”. La definizione indica un codice di abbigliamento che va seguito in specifiche situazioni e contesti ben precisi. Regole e indicazioni che possono essere sia fornite negli inviti di un dato evento che essere sottintese.

Una puntata di “Quattro matrimoni”, quella odierna, che vede in scena spose che sembrano sapere ciò che vogliono ed esigono dai loro invitati stili e comportamenti adeguati all’occasione. Al contempo, però, le protagoniste devono stare in guardia e tener conto dei giudizi pungenti delle spose rivali. Dalla sua bellissima villa alle porte di Roma, Costantino segue le dinamiche nuziali con competenza e divertito distacco. Il giudice-conduttore può confermare o ribaltare le classifiche parziali, scaturite dai voti che le donne assegnano alle loro avversarie.

La vincitrice della puntata si aggiudica, insieme al marito, una crociera di sette giorni a bordo di una nave della flotta di MSC Crociere.

Dove vedere “Quattro matrimoni” in tv e in streaming (20 novembre 2022)

L’ultima puntata stagionale di “Quattro matrimoni” va in onda domenica 20 novembre alle 21.20 su Sky Uno. Gli episodi del programma sono inoltre visibili on demand su Sky Go e in streaming su NOW, per gli abbonati al servizio.