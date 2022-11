Quattro matrimoni, anticipazioni della puntata di questa sera

Le sportive e caratterialmente forti “spose agguerrite” sono le quattro protagoniste della quinta puntata stagionale di “Quattro matrimoni”, format targato Sky condotto da Costantino Della Gherardesca. Ciascuna di esse partecipa agli altrui matrimoni, giudicandoli senza peli sulla lingua. Ma soltanto una potrà portarsi a casa la vittoria.

Quattro matrimoni: anticipazioni del 6 novembre

Va in onda oggi, 6 novembre su Sky la quinta puntata di “Quattro matrimoni”, format condotto da Costantino Della Gherardesca. Quattro nozze, quattro concorrenti e una sola vincitrice: ognuna delle concorrenti partecipa alle nozze delle avversarie e dispensa per ognuna dei voti – da 0 a 10 - su varie categorie (abito, cibo, location ed evento generale). Le donne sono agguerrite e senza peli sulla lingua, ma a bilanciare la graduatoria finale – con tanto di annuncio della vincitrice – c’è proprio Costantino, con la sagacia e la puntualità che lo contraddistingue.

Protagoniste di questo nuovo appuntamento sono quattro spose “agguerrite”. Fra di loro, dicono le anticipazioni, troviamo anche una campionessa di pattinaggio a rotelle e una bodybuilder. Si prospetta una gara particolarmente “forte”, dove la combattività delle donne emergerà tanto nei giudizi quanto nei voti assegnati. Passando, sempre e comunque, dall’inevitabile “bonus Della Gherardesca” che a fine puntata si recherà da una di loro in limousine, per annunciare la vittoria alla fortunata sposa. Il premio consiste in una crociera di sette giorni a bordo di una nave della flotta di MSC Crociere, per lei e per il marito.

Dove vedere “Quattro matrimoni” in tv e in streaming (6 novembre 2022)

La nuova puntatadi “Quattro matrimoni” va in onda domenica 6 novembre alle 21.20 su Sky Uno. Gli episodi sono disponibili anche on demand su Sky Go e in streaming su NOW, per gli abbonati al servizio.