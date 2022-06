Alessandro Borghese - 4 ristoranti: chi ha vinto la puntata di Verona

Ieri, domenica 12 giugno, è andata in onda la quinta puntata stagionale di Alessandro Borghese - 4 ristoranti. Questa tappa ha permesso di eleggere il miglior ristorante romantico di Verona: piatti della tradizione in grado di coronare l’amore e la passione. Chi ha vinto la sfida la sfida? Leggiamo il resoconto della serata.

Resoconto e chi ha vinto la puntata di Verona

Quinta tappa stagionale per “Alessandro Borghese – 4 ristoranti”. Lo show di Sky giunge nel capoluogo veneto. Grazie a Romeo e Giulietta, immortale tragedia di William Shakespeare, Verona è una delle città dell'amore per eccellenza. Turisti da tutto il mondo giungono in Veneto per respirare l'atmosfera che fa da sfondo ai contrasti fra Montecchi e Capuleti. Il balcone di Giulietta è un simbolo della vicenda raccontata dal Bardo, ma per forza di cose ci si aspetta di trovare un pizzico di romanticismo anche a tavola. E dunque spazio alle specialità del territorio: dal risotto all'Amarone alla cotoletta di tonno, dalla carbonara con mazzancolle e tartufo alla leggerezza afrodisiaca del caviale e crudité.

Nella puntata in onda domenica 12 giugno, ad aggiudicarsi il titolo di miglior ristorante romantico di Verona è stato l’Antica Amelia Bistrot di Micol, vincitrice della puntata con 123 punti; secondo classificato Gianni con Ponte Pietra (118); terzo gradino del podio per il ristorante Benda di Gianni (117); quarta Barbara con la sua Osteria II Bertoldo (107). Per lo Special della puntata è stata scelta la bontà del dolce con cioccolato. Micol ha vinto un premio di 5.000 euro da investire nell’attività, il nuovo furgone e-Expert e un’assicurazione che tutela l’attività.

