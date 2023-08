Queen Bees - Emozioni senza età, il film stasera in tv: trama e cast

Rai 1 trasmette oggi, martedì 8 agosto 2023, il film "Queen Bees - Emozioni senza età", una commedia sentimentale che segue un'anziana donna, Helen Wilson (interpretata dalla grande attrice Ellen Burstyn), costretta a soggiornare in una casa di riposo per anziani. Scoprirà che non è mai troppo tardi per fare nuove amicizie e trovare un nuovo amore.

Queen Bees - Emozioni senza età: trama e cast del film

Helen Wilson è una donna anziana e indipendente. Sua figlia Helen l'ha più volte invitata a trasferirsi in una casa di riposo, ma lei si è sempre opposta in modo netto. Quando la cucina di Helen prende fuoco e la casa necessita di una ristrutturazione, a malincuore la donna si vede costretta a soggiornare almeno momentaneamente (i lavori dureranno circa un mese) in una residenza per anziani, chiamata Pine Grove. L'adattamento a questa nuova realtà non sarà immediato: Helen si ritrova il più delle volte in disparte, ma presto si ritrova a interagire con vedove ancora piene di vitalità e anche attività come i tornei di bridge assumeranno un inaspettato brio. Sempre più a suo agio con questa nuova realtà, si imbatterà in un gruppo di "cattive ragazze". Queste nuove esperienze cambiano il suo punto di vista. Il ritorno a casa non sarà dunque così bramato, mentre in Helen si risveglia il desiderio di coltivare nuove amicizie e, addirittura, un nuovo amore.

"Queen Bees - Emozioni senza età" è un film del 2021 diretto da Michael Lembeck, regista attivo sia al cinema sia, soprattutto, in televisione (ha lavorato per serie televisive come "Friends", "Innamorati pazzi" e "Agli ordini papà"). Catalogabile nel genere della commedia sentimentale, la pellicola si basa sulla vera esperienza vissuta dalla nonna del produttore Harrison Powell, dopo il suo trasferimento in una casa di riposo di pensionati. Il film è soprattutto un inno ottimista alla terza età, potenzialmente ancora ricca di piccole e grandi emozioni, e poggia la sua forza sulle spalle della protagonista Ellen Burstyn, premio Oscar come miglior attrice protagonista per il film di Martin Scorsese "Alice non abita più qui". Da segnalare anche la partecipazione - l'ultima prima della sua scomparsa - di James Caan, indimenticato Sonny Corleone de "Il padrino".

Il cast di "Queen Bees - Emozioni senza età" è così composto:

Ellen Burstyn (Helen Wilson)

James Caan (Dan Simpson)

Ann-Margret (Margot Clark)

Christopher Lloyd (Arthur Lane)

Jane Curtin (Janet Poindexter)

Loretta Devine (Sally Hanson)

Alec Mapa (Liton Santos)

French Stewart (Ken DeNardo)

Matthew Barnes (Peter Crane)

Ricky Russert (Pablo Leon)

Elizabeth Mitchell (Laura Crane)

Dove vedere “Queen Bees - Emozioni senza età” in tv e in streaming

Il film “Queen Bees - Emozioni senza età" va in onda su oggi, martedì 8 agosto 2023, a partire dalle 21.25 su Rai 1; ed è inoltre visibile, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.