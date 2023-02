Quelle brave ragazze 2, le anticipazioni di questa sera

Al via oggi, domenica 19 febbraio 2023 a partire dalle 21.25, su Sky la seconda edizione di "Quelle brave ragazze", format avventuroso e al femminile che vede Mara Maionchi, Sandra Milo e la novità Marisa Laurito alle prese con una eccezionale cammino in terra francese. Scopriamo cosa propone la seconda stagione dello show.

Quelle brave ragazze 2: le anticipazioni

Grandi manovre per "Quelle brave ragazze", show Sky Original realizzato da Blu Yazmine: la seconda stagione del format, infatti, conferma le presenza di Mara Maionchi (anche ideatrice del programma) e Sandra Milo, ma saluta Orietta Berti. A sostituire la celebre cantante è Marisa Laurito, icona del teatro e della televisione, napoletana Doc.

Le tre brave ragazze salgono a bordo del van rosa shocking, che abbiamo imparato a conoscere bene nel corso della scorsa annata, guidato ancora una volta dall'autista (e tuttofare) Alessandro Livi, vero uomo di fiducia del trio. Le avventure che dovranno affrontare saranno straordinarie e sorprendenti. Alla base del grande viaggio ci sono ingredienti ben delineati: il divertimento, la solidarietà femminile, la scoperta, l'azione ed un pizzico di trasgressione. Il tutto passa attraverso piccole e grandi sfide con le quali.

Se la prima stagione ha avuto come ambientazione la Spagna, l'eccezionale cornice di questa seconda edizione dello show è la Francia. Si parte questa sera con la lussuosa Montecarlo: i grandi palazzi del Principato, la cucina chic, il glamour e il jet set. Ma per Mara, Sanra e Marisa non saranno soltanto giornate di beato riposo: le "ragazze" si spingeranno in un tour nei borghi del sud della Francia, misteriosi ma molto affascinanti. Qui entreranno a contatto con le tradizioni del luogo, le usanze, le abitudini e il folklore.

Dove e quando vederlo in tv e in streaming

La prima puntata di "Quelle brave ragazze 2" è visibile su Sky Uno (canale 108) domenica 19 febbraio 2023, dalle 21.15. Lo show è visibile anche On demand sull’app Sky Go e, per gli abbonati al servizio, in diretta su NOW.