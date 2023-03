Quelle brave ragazze 2, questa sera in tv la quarta puntata: le anticipazioni

Ieri, 11 marzo 2023, Sandra Milo ha compiuto 90 anni. La nuova puntata "Quelle brave ragazze di "Quelle brave ragazze" giunge oggi, 12 marzo, giusto in tempo per festeggiarla. Insieme alle amiche di avventura Mara Maionchi e Marisa Laurito, la grande Signora del cinema italiano scopre i segreti e le tradizioni di Fes (Marocco). Ricordi, risate e una missione speciale. L'appuntamento è su Sky Uno, a partire dalle 21.15.

Quelle brave ragazze 2: le anticipazioni del 12 marzo

L'avventura stagionale di "Quelle brave ragazze" ha avuto inizio nella super chic Montecarlo, per poi proseguire nelle caratteristiche bellezze della Provenza. Nella puntata della scorsa settimana abbiamo visto Mara Maionchi, Sandra Milo e Marisa Laurito atterrare in Marocco e più precisamente a Fes, una zona nordafricana diventata di culto, anche grazie alla cultura hippie, partita dagli anni '60. Ritroviamo oggi, domenica 12 marzo 2023, il terzetto ancora intento a visitare le bellezze locali.

L'autista tuttofare Alessandro Livi conduce con il suo van rosa shocking le tre protagoniste nel punto panoramico di Porta Merinidi. In un luogo dal grande fascino, varcano le soglie di una scuola, dove imparano non senza difficoltà qualche parola in arabo. Si continua poi dirigendosi verso Ifrane, ribattezzata la “Svizzera del Marocco”. Le insidiose mission non mancano: le ragazze devono tener fronte a un incontro molto particolare con alcuni particolari esseri viventi di una foresta di cedri.

Per fortuna Sandra, Mara e Marisa hanno anche tempo per rilassarsi e abbandonarsi a chiacchiere e aneddoti, scoprire la cucina locale in una colazione che prevede sia sapori dolci che salati, interagire con gli abitanti del luogo, capaci di mostrare calore e accoglienza. Le tre sono dunque protagoniste di una straordinaria esperienza, ricca di azione e scoperte, ma al contempo piena di una spiritualità capace di arricchire il loro già straordinario bagaglio di vita.

Dove vedere Quelle brave ragazze in tv e in streaming

La quarta puntata di "Quelle brave ragazze 2" va in onda su Sky Uno (canale 108) domenica 12 marzo 2023 dalle 21.15. Il programma è inoltre visibile on demand sull’app Sky Go e in live streaming su Now, per gli abbonati al servizio.