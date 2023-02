Quelle brave ragazze 2, questa sera in tv: le anticipazioni

Va in onda oggi, domenica 26 febbraio 2023 a partire dalle 21.25, su Sky la seconda puntata stagionale di "Quelle brave ragazze". Dopo il debutto nella lussuosa Montecarlo, Mara Maionchi, Sandra Milo e Marisa Laurito si fermano a Saint-Paul de Vence, antico e suggestivo borgo. Passeggiate, degustazioni e sport per un viaggio da ricordare.

Quelle brave ragazze 2: le anticipazioni del 26 febbraio

La seconda edizione di "Quelle brave ragazze", show Sky Original realizzato da Blu Yazmine, ha debuttato la scorsa settimana presentandoci fin dal principio la grande novità stagionale: la celebre Marisa Laurito, grande figura del teatro e della televisione italiana, che prende il posto della cantante Orietta Berti.

Scenario del primo appuntamento dell’anno è stato Montecarlo, che tra hotel lussuosi, grande ristorazione e glamour ha inaugurato la grande avventura di Mara Maionchi, Sandra Milo e della stessa Marisa Laurito in terra francese. Il van rosa shocking - guidato dal fidato autista tuttofare Alessandro Livisi – si dirige adesso verso Saint-Paul de Vence.

Arrivate nel suggestivo e antico borgo, le brave ragazze non possono che rimanere stupite dal luogo. Parliamo di un piccolo villaggio medievale arroccato su un promontorio alle spalle di Cagne-sur-Mer, (Costa Azzurra). Tra ricordi e aneddoti di vita vissuta, Sandra, Mara e Marisa passeggiano tra stradine caratteristiche, allietando l'esperienza con degustazioni di cibi tipici del luogo. Ma non è tutto, perché le vediamo anche alle prese su un campo di petanque (specialità dello sport delle bocce), dove si misurano contro campioni locali.

Dove vedere Quelle brave ragazze in tv e in streaming

La seconda puntata di "Quelle brave ragazze 2" va in onda su Sky Uno (canale 108) domenica 26 febbraio 2023, dalle 21.15. Il programma è visibile anche On demand sull’app Sky Go e in diretta su Now, per gli abbonati al servizio.