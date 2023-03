Quelle brave ragazze 2, questa sera in tv la sesta e ultima puntata: le anticipazioni

Oggi, domenica 26 marzo 2023 dalle 21.15 Sky Uno trasmette la sesta puntata di "Quelle brave ragazze", show Sky Original realizzato da Blu Yazmine. Siamo così giunti all'ultimo appuntamento con questa seconda stagione del format: Mara Maionchi, Sandra Milo e Marisa Laurito dividono le proprie attività tra lo shopping nel Suq di Marrakech e una prova che le porterà nell'immenso e affascinante deserto locale.

Quelle brave ragazze 2: le anticipazioni del 26 marzo

La seconda grande avventura delle brave ragazze volge al termine. Dalla Spagna, cornice della prima edizione del format, siamo partiti quest'anno dalla Francia: dalla provenza le protagoniste si sono avventurate in territori marocchini, tra culture a tradizioni locali. La grande novità della seconda edizione di "Quelle brave ragazze" è la presenza di Marisa Laurito, iconica attrice napoletana, che ha sostituito la cantante Orietta Berti.

L'autista e tuttofare Alessandro Livi accompagna le ragazze scorazzando con il suo van rosa leopardato lungo le strade del Marocco. La sesta e ultima puntata del programma vede Mara Maionchi, Sandra Milo e Marisa Laurito a Marrakech: il terzetto è alle prese con il deserto marocchino, affascinante quanto immenso, magico ma terribile. Ed è proprio qui che le tre protagoniste devono affrontare la dodicesima e ultima missione stagionale: le vediamo dormire in tenda, così rispettando la tradizione degli abitanti di questo luogo, vivendo in prima persona le abitudini e le usanze che regnano sovrane.

Mara, Sandra e Marisa vivono comunque anche alcuni momenti più rilassanti, come ad esempio una parentesi all'insegna dello shopping nel Suq di Marrakech: si tratta di un labirinto di vie piene di bancarelle, luogo che vede i cittadini marocchini fare i propri acquisti e dove i commercianti sono alla ricerca di affari da fare con i turisti.

Per le nostre brave ragazze la puntata di questa sera è però anche quella che segna il ritorno in Italia. Un bilancio di questa straordinaria esperienza sarà inevitabile, con la consapevolezza di custodire per sempre un viaggio indimenticabile, all'insegna dell'amicizia.

Dove vedere Quelle brave ragazze in tv e in streaming

La sesta e ultima puntata di "Quelle brave ragazze 2" va in onda su Sky Uno (canale 108) oggi, domenica 26 marzo 2023 a partire dalle 21.15. Gli episodi del programma sono disponibili anche on demand sull’app Sky Go e in live streaming su Now, per gli abbonati al servizio.