Quelle brave ragazze 2, questa sera in tv la terza puntata: le anticipazioni

Partendo dalla Francia, stasera giungiamo in Marocco: oggi, domenica 5 marzo 2023 a partire dalle 21.25, su Sky va in onda la terza puntata stagionale di "Quelle brave ragazze". Le magnifiche tre - Mara Maionchi, Sandra Milo e Marisa Laurito - atterrano a Fes, un luogo di culto che le metterà a stretto contatto con tradizioni ed usanze locali.

Quelle brave ragazze 2: le anticipazioni del 5 marzo

Ideato da Mara Maionchi, il format “Quelle brave ragazze” ha avuto la Spagna come cornice della prima stagione. Alla sua seconda edizione fa una sterzata e ci conduce nel jet-set di Montecarlo, prima tappa di questa annata: dal glamour siamo poi passati, la scorsa settimana, nelle più segrete bellezze della Provenza.

Guidato dall’autista e tuttofare Alessandro Livisi, il van rosa shocking di Mara Maionchi, Sandra Milo e Marisa Laurito proprio non sa stare fermo e ci porta, oggi 5 marzo 2023, a Fes, in Marocco. Dalla Francia si passa quindi all’Africa.

Si tratta di una zona nordafricana che a partire dalla fine degli anni '60 spopolava tra hippie ed artisti di successo. La storia ci racconta che icone di prima grandezza come Jimi Hendrix, Bob Marley e Frank Zappa furono qui ospitati da comuni locali.

Le ragazze dovranno fare affidamento a tutto il loro spirito di adattamento, abituandosi a tradizioni e colori marocchini. Si parte dal buongiorno con il canto del muezzin e si arriva alle durissime prove sotto il battente sole del Sahara. Ci saranno, in più, nuove conoscenze, degustazioni di pietanze del posto, un po’ di riposo in dimore caratteristiche. Per Mara, Sandra e Marisa arà come sempre una memorabile avventura.

Dove vedere Quelle brave ragazze in tv e in streaming

La terza puntata di "Quelle brave ragazze 2" va in onda su Sky Uno (canale 108) domenica 5 marzo 2023 dalle 21.15. Il programma è visibile anche in live streaming su Now, per gli abbonati al servizio, e on demand sull’app Sky Go.