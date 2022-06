Quelle brave ragazze: anticipazioni della quinta puntata

Quinto appuntamento con Quelle brave ragazze, prodotto targato Sky che vede protagoniste tre grandi signore del nostro spettacolo: Orietta Berti, Mara Maionchi e Sandra Milo. Dopo la scorsa puntata all’insegna del cinema, oggi, 16 giugno, a Granada le Nostre devono volare in mongolfiera e cimentarsi con la cucina locale. Leggiamo le anticipazioni della serata.

Quelle brave ragazze: anticipazioni della puntata di giovedì 16 giugno

Quinta tappa del lungo viaggio spagnolo delle grandi signore dello spettacolo italiano, Mara Maionchi, Orietta Berti e Sandra Milo. Il van rosa guidato dal tuttofare Alessandro Livi si ferma a Granada. Qui le ragazze trovano una mongolfiera pronta a volare nei cieli dell’Andalusia: sarà un viaggio emozionante ma anche movimentato, una vera sfida per il coraggio delle donne. Giunte al massiccio montuoso della Sierra Nevada, una nuova missione le attenderà. Parliamo di una full immersion culinaria: Mara, Orietta e Sandra dovranno preparare la tradizionale tortilla di patate, una delle pietre miliari della cucina spagnola. Ad assisterle ci sarà uno chef, pronto a svelare loro i segreti per rendere il piatto irresistibile. Le donne vivranno però anche dei momenti di puro relax: si segnalano un giro per i negozi locali nel segno dello shopping e il soggiorno in un nuovo appartamento in cui potranno svagarsi in lunghe chiacchierate e buonissime colazioni.

Dove vedere Quelle brave ragazze questa sera (giovedì 16 giugno)

La quinta puntata di Quelle brave ragazze va in onda oggi, giovedì 16 giugno, alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go. Il soggiorno nel capoluogo andaluso prevede poi un giro per lo shopping – sempre in compagnia del fidatissimo e fedelissimo Alessandro Livi e del suo van leopardato rosa shocking – e un nuovo appartamento da sogno in cui potranno proseguire le lunghe chiacchierate (e le ricchissime colazioni), ma soprattutto una nuova sfida, questa volta ai fornelli: impugnati padelle e mestoli, Mara, Sandra e Orietta si cimenteranno con la preparazione della tradizionale tortilla di patata. Nell’episodio di giovedì 16 giugno alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, arriverà in casa uno chef professionista che svelerà loro tutti i segreti del piatto, tra i più tipici e conosciuti di Spagna: quale delle 3 ragazze sarà più abile in cucina?