Quelle brave ragazze: le anticipazioni della quarta puntata

Oggi, giovedì 9 giugno, va in onda la quarta puntata di Quelle brave ragazze, dalle 21.15 su Sky Uno. Dopo Siviglia, il viaggio di Orietta Berti, Mara Maionchi e Sandra Milo fa tappa nel Deserto di Tabernas (provincia di Almería), scenario dei western di Sergio Leone. Le signore dello spettacolo dovranno replicare le gesta dei cowboy. Scopriamo le anticipazioni della puntata.

Quelle brave ragazze: anticipazioni della puntata di giovedì 9 giugno

Le brave ragazze Mara Maionchi, Orietta Berti, Sandra Milo giungono alla quarta tappa del loro viaggio spagnolo. A bordo del van rosa guidato dall’autista e confidente Alessandro Livi, le grandi signore del nostro spettacolo si fermano nella provincia di Almería; più precisamente nel Deserto di Tabernas, cuore pulsante dell’Andalusia. Forse a qualcuno i nomi di questi luoghi possono giungere inediti, ma in realtà sono, attraverso pellicole cinematografiche, tra i più visti dell'intera nazione. Sì, perché è proprio qui che Sergio Leone ha girato molte sequenze dei suoi western di culto: da “Per un pugno di dollari” a “Per qualche dollaro in più”, da “Il buono, il brutto e il cattivo” a “C'era una volta il West”.

Ma non è tutto: sono tanti altri gli spaghetti western che hanno trovato in questi luoghi gli scenari ideali per la propria epica. E così Orietta, Mara e Sandra dovranno reinterpretare alcune sequenze dei film di Leone. Avranno però anche l’opportunità di fare la conoscenza della comunità locale. Raggiunta l’Oasi Al Hammam, anima del deserto, scopriranno persone il cui maggiore credo è la condivisione, segreto per arricchirsi e fare proprie le energie della Terra.

Dove vedere Quelle brave ragazze questa sera (giovedì 9 giugno)

La quarta puntata di Quelle brave ragazze va in onda oggi, giovedì 9 giugno, alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go.