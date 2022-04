Quelle brave ragazze: anticipazioni, cast, quando inizia il nuovo road show targato Sky

Quelle brave ragazze sono tre donne anagraficamente non giovani, pronte a sfoderare una voglia di vivere da fare invidia alle nuove generazioni. Un terzetto di amate signore Made in Italy varcano i confini nazionali e si avventurano in un viaggio spettacolare. Scopri tutte le anticipazioni di questo show targato Sky

Quelle brave ragazze: anticipazioni dello show di Sky Uno

Il genere on the road al femminile ha fatto la fortuna del cinema hollywoodiano: da Thelma & Louise – film del 1991 diretto da Ridley Scott – in poi sono state tante le variazioni sul tema, successivamente anche in televisione. Su questo versante Quelle brave ragazze offre uno sguardo inedito. Targato Sky Original e prodotto da Blu Yazmine, lo show mette al centro della scena tre grandi Signore del nostro spettacolo: Sandra Milo (attrice, 89 anni), Mara Maionchi (produttrice discografica e personaggio televisivo, 81 anni) e Orietta Berti (cantante, 78 anni). Il terzetto verrà fatto sbarcare in un luogo della Spagna a loro ignoto; senza conoscere tappe e destinazione finale viaggeranno a bordo di un piccolo furgone condotto da un autista tuttofare. In questa sorta di docu-fiction ambientata nel cuore delle terre iberiche le tre dovranno affrontare alcune prove e conosceranno, tappa dopo tappa, lingua, pietanze, usanze e tradizioni della cultura locale. Un viaggio tutto da scoprire, in onda su Sky Uno a partire dal 19 maggio.

Dove e quando vederlo in tv e in streaming

Quelle brave ragazze sarà visibile su Sky Uno (canale 108) a partire da giovedì 19 maggio alle 21.15

Streaming live e on demand

Quelle brave ragazze sarà visibile anche On demand sull’app Sky Go e, per gli abbonati al servizio,

in diretta streaming su Now.