Quelle brave ragazze, su Sky: ecco come sarà la seconda edizione

Dopo l’avventura spagnola della prima edizione, “Quelle brave ragazze" torna nel 2023 con una seconda stagione. Ancora top secret l’itinerario, ma ci aspetta una grande sorpresa: Marisa Laurito subentra ad Orietta Berti. Confermate, invece, Mara Maionchi e Sandra Milo. Scopriamo qualcosa in più su ciò che vedremo.

Quelle brave ragazze 2: anticipazioni nuova stagione

Entra Marisa Laurito (classe 1951), attualmente su Rai 1 con la fiction di successo “Mina Settembre”, ed esce Orietta Berti (nata nel 1943), impegnata per l’intera stagione con il “Grande Fratello VIP” su Canale 5, dove veste il ruolo di opinionista. Eccola la grande novità della seconda stagione di “Quelle brave ragazze”, road show targato Sky che si appresta alle registrazioni delle nuove puntate.

Nel corso della prima stagione abbiamo visto tre grandi signore del nostro spettacolo – Mara Maionchi, Sandra Milo e la Berti – attraversare la Spagna. Una grande avventura alla scoperta di culture, sapori ed usanze iberiche.

La destinazione è anche per la seconda edizione top secret: del resto le protagoniste sono le prime ad approdare in un luogo a scatola chiusa, ignare di ciò che le aspetta. Messi da parte impegni personali e famiglia, Marisa, Mara e Sandra hanno piena volontà di divertirsi affrontando nuove e imprevedibili avventure, qualche prova da superare e molti luoghi da conoscere.

Il messaggio che vuole dare “Quelle brave ragazze” è quello di non farsi condizionare dai dati anagrafici e credere, sempre e comunque, alle piccole e grandi avventure che la vita può offrirci.

Dove e quando vedere “Quelle brave ragazze 2”

“Quelle brave ragazze 2” va in onda su Sky Uno (canale 108 di Sky) nel corso del 2023. La prima stagione è stata trasmessa tra maggio e giugno 2022: la nuova edizione potrebbe dunque, a grandi linee, replicare il corrispettivo periodo del 2023.