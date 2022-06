Quelle brave ragazze, stasera l'ultima puntata: le anticipazioni

Il sesto appuntamento con Quelle brave ragazze segna il capolinea del memorabile viaggio spagnolo di Sandra Milo, Orietta Berti e Mara Maionchi. Prima di congedarsi dai telespettatori di Sky e fare ritorno a casa, giunte a Valencia le signore del nostro spettacolo devono affrontare le ultime prove stagionali. Leggiamo le anticipazioni della serata.

Quelle brave ragazze: le anticipazioni dell'ultima puntata

Giunge alla tappa finale la lunga vacanza spagnola di Quelle brave ragazze. Il van rosa shocking guidato dal tuttofare Alessandro Livi riparte da Granada, dove abbiamo visto il folklore locale e scoperto il denso mondo gitano. Il van porta adesso Sandra Milo, Orietta Berti e Mara Maionchi a Valencia, una delle città più significative dell’intera nazione. Una metropoli che può contare sulla presenza di giovani provenienti da ogni angolo del continente. Un luogo che alterna i monumenti storici alle moderne architetture di Calatrava, il suo splendido mare alle importanti università locali. Finora le grandi signore hanno compiuto 9 delle 12 missioni previste dal loro programma. Adesso dovranno completare l’opera e solo in tal modo potranno arrivare all’aeroporto e volare verso casa. Ma ad emergere nell’ultima puntata del programma sarà ancora una volta il loro straordinario affiatamento, la nascita di un’amicizia unica e senza età.

Dove vedere Quelle brave ragazze questa sera

L’ultima puntata di Quelle brave ragazze va in onda oggi, giovedì 23 giugno, alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go.