‘Quelli che…’ chiude, fine di un programma cult: "Il calcio spezzatino ci ha portato a questa decisione"

'Quelli che…' ha chiuso per sempre. Il programma di Rai2, costola del programma cult Quelli che il calcio, non occuperà più il palinsesto televisivo che da 28 anni riservava uno spazio all'informazione sportiva mischiata con l'intrattenimento. Il congedo è arrivato alla fine della prima serata di giovedì 2 dicembre: "Questa era l'ultima puntata di quest'anno, ringraziamo le maestranze e la produzione, chi ha reso possibile che andassimo in onda, vi auguriamo buon Natale", è stato il saluto di Mia Ceran che, con Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, ha condotto l’ultima puntata di una trasmissione proiettata verso l’addio, più che un arrivederci.

È stato un piacere passare queste serate con voi e speriamo di avervi divertito e tenuto compagnia. Vi auguriamo buone feste, a presto!

Amaro il commento che il giornalista sportivo Marco Mazzocchi ha affidato a diversi tweet parlando proprio della chiusura di una trasmissione, negli ultimi tempi, oggetto di una programmazione ballerina. All’inizio, infatti, il programma andava in onda il lunedì sera con il titolo Quelli che il lunedì, poi è stato spostato al giovedì come contenuto non più in diretta.

"Non è mai piacevole interrompere un lavoro. Sapevamo di rischiare, uscendo dalla comfort zone della domenica pomeriggio. Il calcio spezzatino ci ha portato a questa decisione. Poteva andare meglio, certo, ma solo chi non risica non rosica..." le parole di Mazzocchi. La delusione è forte: "A me spiace per chi aveva scelto questo lavoro rinunciando ad altre possibilità: questo è il grande punto interrogativo di ogni nuova avventura televisiva o professionale in generale. Perciò, a me dispiace soprattutto per loro. Ogni esperienza però lascia anche segni buoni. In questo caso, aver condiviso un percorso difficile (già dalla scorsa stagione, in piena pandemia) con tante persone dotate di passione è già, comunque, un toccasana. Non capita spesso di lavorare con un gruppo così ampio e così ricco di valori, un gruppo di professionalità diverse unite da quella parola (passione) che spesso significa successo. La differenza tra spesso e sempre l'abbiamo vissuta oggi. Ma ci avete (abbiamo) messo tutto. E questo conta. Vi abbraccio compagni di viaggio. E a presto Perché no?".

La storia di “Quelli che il calcio”, da Fabio Fazio a oggi

La storia di Quelli che il calcio inizia nel 1993. Trasmesso prima su Rai 3 fino al 1998 e poi su Rai2, il programma all’inizio andava in onda la domenica pomeriggio in concomitanza con le partite della Serie A, con Fabio Fazio e Marino Bartoletti alla conduzione e ospiti e inviati negli stadi di tutta Italia. Dopo Fazio, alla conduzione sono arrivate Simona Ventura, Victoria Cabello, Nicola Savino con la Gialappa’s Band fino a Mia Ceran con Luca e Paolo. Tra i comici che hanno segnato il programma Teo Teocoli, Anna Marchesini, Idris, la suora laziale Suor Paola, Paolo Brosio, Virginia Raffaele.