"Questa è casa mia" con Tommaso Zorzi e Stefania Orlando: format, anticipazioni, quando inizia

Il 6 maggio arriva su Real Time “Questa è casa mia”: la super-coppia - griffata Grande Fratello Vip - formata da Tommaso Zorzi e Stefania Orlando è pronta per un divertente e brillante game show. In ogni puntata quattro concorrenti descrivono la propria casa, ma soltanto uno dice la verità. Ecco tutte le anticipazioni del programma.

Questa è casa mia: le anticipazioni

Nel corso della quinta edizione del “Grande Fratello VIP” sono stati milioni gli italiani che hanno imparato ad amarli come coppia di amici: Tommaso Zorzi e Stefania Orlando hanno stretto un legame speciale, si sono divertiti ed emozionati. La gara, conclusasi con il trionfo dell’influencer – che ha avuto la meglio sul modello Pierpaolo Pretelli - ha lasciato in tanti con una speranza che si appresta a diventare realtà: Tommaso e Stefania saranno presto protagonisti di uno show targato Discovery. Si tratta della versione italiana di “This Is My House”, un format britannico in onda dal 2021 sulla BBC che da noi si chiamerà “Questa casa è mia”.

Il comunicato che ha siglato l’accordo con i produttori del Regno Unito fa intendere che la versione di casa nostra è a grandi linee fedele all’originale. Nel corso di ogni puntata dello show partecipano quattro concorrenti. Ognuno di loro ha il compito di convincere una giuria composta da celebrità che quella che descrivono sia casa loro. Ma soltanto uno del quartetto dice la verità, mentre gli altri sono tre attori recitano un copione fatto di racconti e dettagli fittizi.

Tommaso Zorzi è il conduttore dello show, trasmesso da Real Time a partire dal 6 maggio, per sei settimane. La giuria è composta da Stefania Orlando, Roberta Tagliavini, una rinomata antiquaria, Barbara Foria (attrice) e Nicola Conversa (comico e influencer).

Stefania Orlando e Tommaso Zorzi: dall’amicizia al lavoro

Una volta usciti dalla casa del Grande Fratello, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi hanno continuato a frequentarsi, rafforzando ulteriormente il loro legame. Già influencer di successo, il ragazzo ha in qualche modo trascinato con sé la sua cara amica, che a sua volta spopola sui social. I fan della coppia hanno nel frattempo coniato il termine “Zorzando” estrapolato dall’unione dei loro cognomi. L’accordo stipulato da Discovery con Stefania Orlando e Tommaso Zorzi non si limita però a “Questa è casa mia”. Di recente la donna ha partecipato a “Stand Up! Comici In Prova” - altro programma interno al gruppo e trasmesso dal canale NOVE – mentre l’uomo è in procinto di condurre “Tailor Made - Chi ha la stoffa?”, prossimamente su Discovery+ e poi in chiaro su Real Time. I fan dei due hanno di che gioire.

Dove e quando va in onda lo show Questa è casa mia

Questa casa è mia va in onda dal prossimo 6 maggio - e per un totale di sei venerdì - in prima serata su Real Time (canale 31 del digitale terrestre).