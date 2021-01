‘Questo è un uomo’, la docufiction di Rai1 omaggio a Primo Levi: anticipazioni e informazioni

per non dimenticare

‘Questo è un uomo’ è la docufiction con cui la Rai rende omaggio a Primo Levi in occasione della ricorrenza della Giornata della Memoria. Per non dimenticare gli orrori della Shoah, Rai1 trasmette la fiction in prima visione sabato 30 gennaio alle 22.45, ricostruendo i momenti salienti della vita dell’indimenticabile scrittore, dalla deportazione fino agli ultimi anni, utili e toccare i temi fondamentali che hanno caratterizzato la sua biografia e la sua opera.

’Questo è un uomo’ è una produzione Red Film in collaborazione con Rai Fiction, per la regia di Marco Turco, con Thomas Trabacchi nel ruolo del grande scrittore e intellettuale italiano, Sandra Toffolatti e Werner Waas.

‘Questo è un uomo’, tutte le informazioni sulla docufiction di Rai1

Il racconto dà vita al ritratto inedito di Primo Levi, scrittore e intellettuale che ha profondamente segnato la cultura italiana del dopoguerra. La fiction è integrata dalle interviste di chi ha conosciuto Primo Levi e ne ha compreso aspetti umani essenziali: Marco Belpoliti (scrittore e studioso di Primo Levi), Edith Bruck (scrittrice testimone, amica-sorella in sorte di Primo Levi), Noemi Di Segni (Presidente dell'Unione delle comunità ebraiche italiane), Anna Foa (storica), David Meghnagi (psicoanalista e scrittore), Moni Ovadia (uomo di teatro, attivista dei diritti civili e sociali), Giovanni Tesio (docente e critico letterario).

Con l'apporto del materiale di repertorio che contestualizza storicamente la vicenda biografica e delle preziose interviste dello stesso Primo Levi, la docufiction restituisce il senso profondo della testimonianza dello scrittore e ci mostra come il suo principale insegnamento resti ancora oggi attuale e imprescindibile: custodire la memoria da ogni forma di oblio e negazionismo, per evitare che il passato ritorni uguale e oscuri nuovamente la nostra vita e la nostra libertà.

"L’Olocausto è una pagina del libro dell’Umanità da cui non dovremo mai togliere il segnalibro della memoria".

Primo Levi



Una staffetta lunga 24 ore in tv, alla radio e sul web: la programmazione #Rai dedicata al #GiornoDellaMemoria ?? https://t.co/62AH1lFkE2#27gennaio pic.twitter.com/jlX6seTWC2 January 25, 2021

‘Questo è un uomo’, la carriera di Thomas Trabacchi che interpreta Primo Levi

Thomas Trabacchi è un attore italiano che vanta una grande carriera sia nel cinema che in televisione. Tra i film in cui ha recitato, si ricordano ‘Giorni’, ‘Ora o mai più’, ‘La febbre’ e ‘Aspettando il sole’ con Raoul Bova, Claudia Gerini e Vanessa Incontrada nel 2007. Per la tv ha partecipato nelle serie Medicina Generale, Il silenzio dell’acqua e L’Alligatore.