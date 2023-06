Questo strano mondo, Marco Berry torna oggi con le nuove puntate: le anticipazioni

Al via oggi, martedì 13 giugno 2023, a partire dalle 21.15 su Dmax, la seconda edizione del programma "Questo strano mondo". Marco Berry si addentra nel laboratorio situato nei sotterranei di un bunker della provincia di Roma per spiegare, attraverso la scienza ed elementi razionali, alcuni avvenimenti curiosi ed enigmatici.

Questo strano mondo, la seconda stagione su Dmax

Marco Berry è noto ai più per essere stato una colonna dello show di Italia 1 "Le iene", ma sulla stessa rete si è messo in evidenza anche grazie a programmi come "Invisibili" e "Mistero". Appassionato di magia fin dalla tenera età, è da anni attivo anche sul versante sociale, grazie alla sua ONLUS, la Marco Berry Magic for Children, in supporto ai bambini meno fortunati di povere città in giro per il mondo.

In onda da martedì 13 giugno 2023 con la seconda edizione, il programma "Questo strano mondo" conduce Berry nei sotterranei di un bunker di Monte Soratte (provincia di Roma) e lo mette al cospetto di misteri apparentemente inspiegabili. Sono tanti gli interrogativi, i dubbi e le analisi rimaste incompiute che per anni - talvolta per secoli - non trovano soddisfacenti risposte. La storia reca in sé molti eventi che si direbbero irrazionali. L'obiettivo principe del programma è quello di svelare, mediante dimostrazioni scientifiche, la radice e i segreti di eventi strani, curiosi e a una prima analisi inspiegabili.

"Questo strano mondo" si sposta nello spazio e nel tempo e per analizzare i fenomeni che di volta in volta vengono raccontati e si avvale di testimonianze di persone ma anche di tantissime riprese video, avvenute nei modi più disparati: telecamere di sicurezza o stradali, sequenze registrate in video grazie a cellulari e videocamere, fotogrammi catturati in modo fortuito. La razionalità sconfigge la barriera dell'inspiegabile e si manifesta attraverso narrazioni logiche e scientifiche.

Le anticipazioni riguardanti le nuove puntate del programma ci parlano di una moto che sfreccia in piena notte sulle strade di Calcutta; di una danza delle luci nel cielo dell'Illinois e dell'Indiana che ricordano un miracolo avvenuto in Portogallo circa 100 anni fa; un aereo che atterra sul Mare d'Azov per poi decollare nuovamente; un treno fantasma che entra nella stazione Polezhaevskaya di Mosca (e che potrebbe essere collegato ai tunnel sotterranei della città); una donna messicana che sembra invisibile per chi la circonda; un presunto cucciolo di Tyrannosaurus Rex avvenuto sulle montagne dell’Himalaya.

Dove vederlo stasera in tv (13 giugno)

"Questo strano mondo" va in onda oggi, martedì 13 giugno, su DMAX (canale 52) e in diretta streaming sul sito ufficiale. L'inizio del programma è previsto per le 21.25.