"Quinta dimensione - Il futuro è già qui", stasera in tv la terza puntata

Terza puntata (di quattro) di "Quinta dimensione - Il futuro è già qui", programma di approfondimento e divulgazione scientifica di Rai 3. Oggi, sabato 29 aprile 2023 a partire dalle 21.45, Barbara Gallavotti conduce lo speciale dal titolo "Cibo tra salute e cultura". Approfondimenti a 360° sulla nutrizione dell'essere umano.

Quinta dimensione - Il futuro è già qui: anticipazioni del 29 aprile 2023

Il terzo appuntamento con “Quinta dimensione – Il futuro è già qui” si addentra nel vastissimo mondo dell’alimentazione. Nutrirsi e ottenere energia: sono queste le colonne portanti di un percorso che va oltre il mangiare e tocca i territori della tradizione, della religione, della storia, del simbolismo e tanto altro.



Il programma si ferma al Museo Egizio di Torino, dove il curatore Paolo Marini spiega l’alimentazione di antiche popolazioni. Dalla Sicilia e dalla colonia greca di Selinute ci si sposta in direzione Nilo, in un Egitto che introdusse la prima forma agricola su larga scala. E poi, ancora, l’opera dei Fenici, che fondarono la colonia di Mozia realizzando saline utilizzate per millenni. Una scoperta incuriosisce: la cottura può aver contribuito all’evoluzione del cervello umano.

Silvia Migliaccio, specialista in endocrinologia e nutrizione umana, e Presidente della Società Italiana di Scienze dell’Alimentazione, introduce e analizza vari tipi di diete. Altro punto cardine del discorso è quello della condivisione del cibo, un gesto presente anche in natura.

Massimiliano Zampini del Centro Interdisciplinare Mente e Cervello di Rovereto, illustra l’azione dei cinque sensi, tutti coinvolti mentre mangiamo, e pone una complessa domanda: perché i cibi poco sano sono tanto spesso appetibili, al contrario di quelli sani e nutrienti?

Andrea Lenzi, endocrinologo all’Università Sapienza, spiega in che modo il corpo dell’essere umano ostacola in alcuni casi le diete, ma anche gli effetti collaterali di alcuni farmaci, che mettono a dura prova il nostro metabolismo. Leonardo Mendolicchio, psichiatra e psicoterapeuta, specializzato nel trattamento dei disturbi dell’alimentazione discorre sui vari modi in cui ci nutriamo scorrettamente a causa dell’emotività.

Il celebre pasticciere Iginio Massari illustra in modo ampio i segreti dei dolci, “comfort food” principale. Spazio, poi, all’influenza che ha avuto la tecnologia sul progresso, tra virtù e problematiche.

Come consumare carne senza attaccare l’ambiente? Seren Kell del Good Food Institute parla della produzione di carne coltivata, ricavata dalla coltivazione di cellule in laboratorio.

Dove vedere “Quinta dimensione - Il futuro è già qui” (29 aprile 2023)

La terza puntata di “Quinta dimensione - Il futuro è già qui” va in onda oggi, sabato 29 aprile 2023, a partire dalle 21.45 su Rai 3. Il programma è inoltre visibile, in live streming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.