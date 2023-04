"Quinta dimensione - Il futuro è già qui", stasera in tv la seconda puntata

Oggi, sabato 22 aprile 2023 a partire dalle 21.45, Barbara Gallavotti conduce la seconda puntata di "Quinta dimensione - Il futuro è già qui", programma di approfondimento e divulgazione scientifica di Rai Cultura. Il titolo di questo appuntamento è "La battaglia dei sessi" e l'approfondimento riguarda le diversità tra maschi e femmine e il bisogno primario degli esseri viventi di unirsi e generare discendenti.

Quinta dimensione - Il futuro è già qui: anticipazioni del 22 aprile 2023

"Quinta dimensione - Il futuro è già qui" è un format andato per la prima volta in onda sulla Rai tra marzo e aprile 2022. L'idea del programma è quella di narrare le frontiere della ricerca scientifica e tecnologica. Tutto ciò attraverso puntate monotematiche molto approfondite e ricche di elementi utili e necessari per comprendere con chiarezza argomenti di primaria importanza.

Partita sabato 15 aprile 2023 con la puntata dedicata alla "Scienza e tecnologia nell'arte", la seconda stagione di "Quinta dimensione" è formata da quattro puntate, replicando in linea di massima le caratteristiche della prima edizione. Alla conduzione è confermata Barbara Gallavotti (anche autrice del programma insieme a Jean Pierre El Kozeh), giornalista, biologa e divulgatrice scientifica.

In onda oggi, 22 aprile, la seconda puntata stagionale ha come titolo "La battaglia dei sessi" e racconta il bisogno degli esseri viventi di unirsi e generare discendenti, ma anche le diversità tra uomini e donne e tutto ciò che ne deriva. La domanda al centro della serata è: esiste in natura una contrapposizione tra sessi diversi?. Per rispondere a questo quesito sarà analizzata l'evoluzione della riproduzione, partendo dagli esseri umani e giungendo al cannibalismo sessuale dei ragni fino alla riproduzione asessuata dei batteri.

Tra gli ospiti di questo appuntamento troviamo: Pascal Marty, biologo allo zoo di Zurigo; Andrea Isidori, professore di endocrinologia all’Università Sapienza di Roma e Presidente della Società Italiana di Andrologia e Medicina della Sessualità; la professoressa Anna Maria Colao; la professoressa Michela Matteoli; Antonella Traverso, dirigente della ADSP del Mar Ligure Occidentale. Dalla medicina di genere alla salvaguardia dei piccoli, dall'omosessualità ai matriarcati, il ventaglio di punti di vista è molto ampio e ci aiuta a riflettere a tutto tondo su argomenti presenti da sempre sul Pianeta Terra.

Dove vedere “Quinta dimensione - Il futuro è già qui” (22 aprile 2023)

La seconda puntata di “Quinta dimensione - Il futuro è già qui” va in onda oggi, sabato 22 aprile 2023, a partire dalle 21.45 su Rai 3. Il programma è visibile anche, in live streming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.