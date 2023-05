Radio Italia Live 2023, stasera in tv: la scaletta e i cantanti sul palco

Il meglio della musica italiana torna in scena: oggi, 20 maggio 2020, va in onda a partire dalle 20.40 - su Tv8 e Sky Uno l'edizione 2023 di "Radio Italia Live". Dieci tra gli artisti più ascoltati sulle emittenti radiofoniche si esibiscono in diretta dalla celebre Piazza Dumo di Milano. Scopriamo il cast dei cantanti protagonisti.

Radio Italia Live 2023: anticipazioni

Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con "Radio Italia Live" in piazza Duomo a Milano. Ancora una volta la serata è condotta dalla coppia formata da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu: per loro si tratta della decima conduzione consecutiva, per un evento che raduna tutto il meglio della canzone pop italiana. Dieci campioni radiofonici, ognuno dei quali propone per l'occasione tre personali successi, in grado di smuovere masse di entusiasti fan (lo scorso anno gli spettatori erano circa 20.000). Nonostante le previsioni meteo - per sabato 20 maggio a Milano si prevede pioggia - l'organizzazione ha comunque specificato che l'evento si svolgerà in ogni caso. Oltre a Luca e Paolo, vediamo Manola Moslehi, in diretta dal backstage per raccogliere le testimonianze degli artisti che salgono sul palco, e Daniela Cappelletti, pronta a intervistare il pubblico accorso nell'imponente piazza milanese. Specifichiamo che "Radio Italia Live" è una manifestazione gratuita.

L’elenco dei cantanti che si esibiscono nel corso della serata

I celebri artisti che questa sera si avvicendano sul palco sono:

Achille Lauro

Articolo 31

Colapesce e Dimartino

Elodie

Tiziano Ferro

Lazza

Madame

Pinguini Tattici Nucleari

Eros Ramazzotti

Tananai

Dove vedere Radio Italia Live 2023 in tv e in streaming (20 maggio 2023)

"Radio Italia Live 2023" va in onda in diretta oggi, sabato 20 maggio 2023, a partire dalle 20.40. L'evento è trasmesso in chiaro su Tv8 (e sul sito ufficiale della rete) e contemporaneamente su Sky Uno e in streaming su Now, per gli abbonati ai servizi.